20 разів атакував ворог на Харківщині з початку доби: йдуть п’ять боїв

Фронт 16:46   17.03.2026
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів атакував у районах Вовчанська та Піщаного і в напрямку Охрімівки та Бочкового. Три бої тривають.

На Куп’янському напрямку ворог 11 разів атакував у районах Петропавлівки, Курилівки, Глушківки, Новоплатонівки. Тут тривають два бої.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 217 атак, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, окупанти просунулися на Харківщині. Про це заявили аналітики проєкту DeepState. Вони відкоригували мапу фронту на Куп’янському напрямку, повідомивши, що ворог захопив нові території в районі Піщаного. Востаннє лінія фронту в Харківській області змінювалася ще в лютому.

