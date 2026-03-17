20 разів атакував ворог на Харківщині з початку доби: йдуть п’ять боїв
Фото: 34 ОБрМП
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів атакував у районах Вовчанська та Піщаного і в напрямку Охрімівки та Бочкового. Три бої тривають.
На Куп’янському напрямку ворог 11 разів атакував у районах Петропавлівки, Курилівки, Глушківки, Новоплатонівки. Тут тривають два бої.
Загалом по всій лінії фронту зафіксували 217 атак, зазначили у Генштабі.
Нагадаємо, окупанти просунулися на Харківщині. Про це заявили аналітики проєкту DeepState. Вони відкоригували мапу фронту на Куп’янському напрямку, повідомивши, що ворог захопив нові території в районі Піщаного. Востаннє лінія фронту в Харківській області змінювалася ще в лютому.
Читайте також: Наводив удари по Харкову: безробітний містянин проведе у в’язниці 15 років
Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2026 в 16:46;