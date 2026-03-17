Наводив удари по Харкову: безробітний містянин проведе у в’язниці 15 років
Суд виніс вирок агенту ФСБ, якого у квітні 2024 року затримали у Харкові.
Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, фігурант наводив ракетно-бомбові атаки росіян по місту. Серед основних «цілей» були запасні командні пункти та навчальні центри ЗСУ.
“Для наведення обстрілів агент обходив територію обласного центру та його околиці, де намагався виявити військові об’єкти, а після повернення додому “звітував” окупантам”, – встановило слідство.
Правоохоронці з’ясували, що чоловік був на зв’язку із співробітником 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ.
Фігуранта затримали у нього вдома. За даними СБУ, безробітний чоловік зацікавив ворога, бо залишав прокремлівські коментарі у телеграм-каналах.
Під час обшуку у нього вилучили смартфон із доказами роботи на ворога, додали правоохоронці.
Суд визнав його винним у держзраді. Йому призначили 15 років тюрми та конфіскацію майна.
Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2026 в 16:00;