Наводив удари по Харкову: безробітний містянин проведе у в’язниці 15 років

Суспільство 16:00   17.03.2026
Вікторія Яковенко
Суд виніс вирок агенту ФСБ, якого у квітні 2024 року затримали у Харкові.

Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, фігурант наводив ракетно-бомбові атаки росіян по місту. Серед основних «цілей» були запасні командні пункти та навчальні центри ЗСУ.

“Для наведення обстрілів агент обходив територію обласного центру та його околиці, де намагався виявити військові об’єкти, а після повернення додому “звітував” окупантам”, – встановило слідство.

Правоохоронці з’ясували, що чоловік був на зв’язку із співробітником 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ.

Фігуранта затримали у нього вдома. За даними СБУ, безробітний чоловік зацікавив ворога, бо залишав прокремлівські коментарі у телеграм-каналах.

Під час обшуку у нього вилучили смартфон із доказами роботи на ворога, додали правоохоронці.

Суд визнав його винним у держзраді. Йому призначили 15 років тюрми та конфіскацію майна.

Читайте також: Готував удар по командиру Третього АК: підозрюють дронщика на Харківщині

20 разів атакував ворог на Харківщині з початку доби: йдуть п’ять боїв
20 разів атакував ворог на Харківщині з початку доби: йдуть п’ять боїв
17.03.2026, 16:46
Парубка, що нібито прославляв РФ, побили у центрі Харкова – поліція перевіряє
Парубка, що нібито прославляв РФ, побили у центрі Харкова – поліція перевіряє
16.03.2026, 19:24
Наводив удари по Харкову: безробітний містянин проведе у в’язниці 15 років
Наводив удари по Харкову: безробітний містянин проведе у в’язниці 15 років
17.03.2026, 16:00
Пустир замість багатоповерхівки: у кого хочуть забрати землі у Харкові
Пустир замість багатоповерхівки: у кого хочуть забрати землі у Харкові
17.03.2026, 16:14
ДСНС на Харківщині закликає рибалок залишити небезпечний лід. Чи вдається? 📹
ДСНС на Харківщині закликає рибалок залишити небезпечний лід. Чи вдається? 📹
17.03.2026, 15:17
Втеча за кордон за 20 тисяч євро: серед затриманих у Харкові – громадянин РФ
Втеча за кордон за 20 тисяч євро: серед затриманих у Харкові – громадянин РФ
17.03.2026, 14:34

Новини за темою:

05.03.2026
Здавав своїх окупантам: зраднику на Харківщині ухвалили вирок
26.02.2026
СБУ: Харків’янин допомагав ворогові “пробитися” в Куп’янськ, ховаючись від ТЦК
29.10.2025
Харків’янку посадили на 15 років за державну зраду: чим допомагала РФ
31.08.2025
Штурмував позиції ЗСУ: в Харкові судитимуть зрадника з Луганської області
29.08.2025
Суд розгляне справу депутата з Липців, який працював на РФ – прокуратура


  • • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2026 в 16:00;

