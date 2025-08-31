Штурмував позиції ЗСУ: в Харкові судитимуть зрадника з Луганської області

24-річного уродженця Кадіївки Луганської області заочно судитиме Салтівський райсуд. Його звинувачують у держзраді та колабораціонізмі.

“За даними слідства, громадянин України, уродженець тимчасово окупованого м. Стаханов (наразі — м. Кадіївка) Луганської області, у 2018 році переїхав до рф. У вересні 2022 року він вступив до лав армії держави-агресорки, уклавши контракт. Після проходження бойової підготовки обвинувачений з позивним “Туй” обійняв посаду старшого стрільця 15-го мотострілецького полку 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії зс рф. До листопада 2023 року він брав участь у штурмі українських позицій на Куп’янському напрямку Харківської області”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Після боїв на Харківщині окупант з українським громадянством перейшов до складу 336-ї окремої бригади морської піхоти 11-го армійського корпусу західного військового округу ЗС РФ. З січня 2024 року воював на Слов’янському та Краматорському напрямках у Донецькій області.

Обвинуваченого оголосили у розшук, зазначили прокурори.