Live

Здавав своїх окупантам: зраднику на Харківщині ухвалили вирок

Суспільство 16:40   05.03.2026
Оксана Горун
Здавав своїх окупантам: зраднику на Харківщині ухвалили вирок Фото: СБУ

На 15 років має сісти до в’язниці 63-річний пенсіонер із Ізюмського району. Він допомагав російським загарбникам “полювати” на своїх земляків, які мали проукраїнські погляди. 

Вирок зраднику винесли заочно – перед деокупацією Ізюмського району він утік.

Співробітники СБУ встановили особу зловмисника після звільнення українських територій Харківської області від російських загарбників. Він сприяв “полюванню” рашистів на проукраїнськи налаштованих громадян. Засуджений – 63-річний місцевий пенсіонер, який добровільно встановив контакт із російськими найманцями та запропонував свою “допомогу” в пошуку невдоволених російським вторгненням мешканців громади“, – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Крім земляків, пенсіонер “стучав” окупантам на волонтерів, які надавали гуманітарну допомогу підрозділам Сил оборони. Інформацію зрадник передавав представнику російської ПВК. А той зі своїми підручними вже організовував напади на мешканців, брав у заручники та катував.

Читайте також: Зраднику, який воював за РФ на Харківщині, “світить” довічне – СБУ

“Оскільки після деокупації Ізюмщини зрадник втік на непідконтрольну Україні територію разом з іншими окупантами та переховується там від правосуддя, Служба безпеки вживає заходів для реалізації міжнародних правових механізмів, які дозволять притягнути його до реального відбування покарання”, – зазначив Абдула.

Суд визнав мешканця Ізюмщини, що втік, винним у держзраді.

Раніше 15 років в’язниці з конфіскацією майна отримав 39-річний уродженець Макіївки на Донеччині, який добровільно перейшов на бік ворога та воював на Харківському та Луганському напрямках.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Робота у Харкові: монтажникам і агрономам готові платити понад 40 тисяч грн
Робота у Харкові: монтажникам і агрономам готові платити понад 40 тисяч грн
05.03.2026, 17:28
Нічна атака БпЛА: пошкоджений харківський Центр поводження з тваринами (фото)
Нічна атака БпЛА: пошкоджений харківський Центр поводження з тваринами (фото)
05.03.2026, 14:02
Вагітна на Харківщині зарізала чоловіка: що вирішив суд
Вагітна на Харківщині зарізала чоловіка: що вирішив суд
05.03.2026, 14:24
Оголосили тендер на вже виконані роботи в Харкові – ХАЦ
Оголосили тендер на вже виконані роботи в Харкові – ХАЦ
05.03.2026, 13:11
Бот у Харкові підкаже, коли прибуде поїзд у метро, ​​та спланує дорогу
Бот у Харкові підкаже, коли прибуде поїзд у метро, ​​та спланує дорогу
05.03.2026, 13:34
По Куп’янську працює понад 100 російських розрахунків БпЛА – Бутусов (відео)
По Куп’янську працює понад 100 російських розрахунків БпЛА – Бутусов (відео)
05.03.2026, 15:19

Новини за темою:

12.12.2025
Знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети – в регіоні пролунають вибухи
17.11.2025
Практично вся Ізюмська громада була без світла після обстрілів (оновлено)
30.09.2025
Комбайн підірвався в полі на Харківщині: подробиці від ДСНС (фото)
10.09.2025
Дві пожежі за день виникли у селищі на Харківщині через обстріл армії РФ
24.07.2025
Смертельна ДТП сталася на Харківщині: половини автівки немає (фото)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Здавав своїх окупантам: зраднику на Харківщині ухвалили вирок», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2026 в 16:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На 15 років має сісти до в’язниці 63-річний пенсіонер із Ізюмського району. Він допомагав російським загарбникам “полювати” на своїх земляків, які мали проукраїнські погляди".