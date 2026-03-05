Здавав своїх окупантам: зраднику на Харківщині ухвалили вирок
На 15 років має сісти до в’язниці 63-річний пенсіонер із Ізюмського району. Він допомагав російським загарбникам “полювати” на своїх земляків, які мали проукраїнські погляди.
Вирок зраднику винесли заочно – перед деокупацією Ізюмського району він утік.
“Співробітники СБУ встановили особу зловмисника після звільнення українських територій Харківської області від російських загарбників. Він сприяв “полюванню” рашистів на проукраїнськи налаштованих громадян. Засуджений – 63-річний місцевий пенсіонер, який добровільно встановив контакт із російськими найманцями та запропонував свою “допомогу” в пошуку невдоволених російським вторгненням мешканців громади“, – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
Крім земляків, пенсіонер “стучав” окупантам на волонтерів, які надавали гуманітарну допомогу підрозділам Сил оборони. Інформацію зрадник передавав представнику російської ПВК. А той зі своїми підручними вже організовував напади на мешканців, брав у заручники та катував.
Читайте також: Зраднику, який воював за РФ на Харківщині, “світить” довічне – СБУ
“Оскільки після деокупації Ізюмщини зрадник втік на непідконтрольну Україні територію разом з іншими окупантами та переховується там від правосуддя, Служба безпеки вживає заходів для реалізації міжнародних правових механізмів, які дозволять притягнути його до реального відбування покарання”, – зазначив Абдула.
Суд визнав мешканця Ізюмщини, що втік, винним у держзраді.
Раніше 15 років в’язниці з конфіскацією майна отримав 39-річний уродженець Макіївки на Донеччині, який добровільно перейшов на бік ворога та воював на Харківському та Луганському напрямках.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ізюмський район, державна зрада, зрадник, новини Харкова, приговор, СБУ, суд;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2026 в 16:40;