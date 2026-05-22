Вибухи на Харківщині: у ХОВА розповіли, де буде гучно та чому

У пресслужбі ХОВА пояснили, що сьогодні, 22 травня, піротехніки знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети на Ізюмщині.

Зважаючи на це, гучно буде в таких населених пунктах Ізюмського району:

з 11:00 до 14:00 включно біля населеного пункту Грушуваха;

з 10:30 до 15:00 неподалік села Петрівське.

“Можливі звуки вибухів – планове знешкодження вибухонебезпечних предметів”, – уточнили у ХОВА.

Нагадаємо, раніше в ГУ ДСНС України повідомляли, що в Барвінковому в Ізюмському районі горів житловий будинок і господарська споруда, а також дах поряд розташованого будинку на площі 40 квадратних метрів. Постраждали двоє людей.