Вибухи на Харківщині: у ХОВА розповіли, де буде гучно та чому

Суспільство 10:09   22.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У пресслужбі ХОВА пояснили, що сьогодні, 22 травня, піротехніки знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети на Ізюмщині.

Зважаючи на це, гучно буде в таких населених пунктах Ізюмського району:

  • з 11:00 до 14:00 включно біля населеного пункту Грушуваха;
  •  з 10:30 до 15:00 неподалік села Петрівське.

“Можливі звуки вибухів – планове знешкодження вибухонебезпечних предметів”, – уточнили у ХОВА.

Нагадаємо, раніше в ГУ ДСНС України повідомляли, що в Барвінковому в Ізюмському районі горів житловий будинок і господарська споруда, а також дах поряд розташованого будинку на площі 40 квадратних метрів. Постраждали двоє людей.

Читайте також: Про наслідки «прильотів» на Харківщині повідомив Синєгубов

