Захист від сонця та комах подорожчав на 35% – ціни в Харкові
У пресслужбі мерії констатували: з настанням спеки в Харкові зріс попит на засоби для засмаги, а також захисту від комах.
Однак цього року за них доведеться заплатити більше, ніж торік – ціни зросли приблизно на 20-35%.
“Як повідомили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, придбати сонцезахисні засоби можна як у закладах торгівлі та спеціалізованих магазинах косметики, так і в аптеках. Ціни на них залежать від виду продукту, виробника, об’єму упаковки, рівня SPF-захисту та інших характеристик”, – уточнили в мерії.
За результатами моніторингу, ціни на вказані товари такі:
- сонцезахисні засоби (креми, лосьйони, спреї) – від 150 грн/150 мл,
- засоби після засмаги – від 120 грн/150 мл,
- термозахист для волосся – від 80 грн/150 мл,
- сонцезахисні засоби для дітей – від 140 грн/150 мл,
- спреї для захисту від комарів коштують у середньому від 70 грн/100 мл,
- від кліщів – від 90 грн/100 мл.
- • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2026 в 10:35;