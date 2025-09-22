Останній день літа: прогноз погоди на 23 вересня в Харкові та області

Ясна погода без опадів із температурою до +28° – такий прогноз на завтра, 23 вересня, надав Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

За даними метеорологів, у місті та області буде мінлива хмарність, без опадів.

Температура повітря в Харкові: вночі 11 – 13°, вдень 25 – 27°. В області: вночі 9 – 14°, вдень 23 – 28°.

За даними довгострокового прогнозу, 23 вересня стане останнім днем ​​”літа, що затяглося” на Харківщині. Уже з 24 числа температура повітря почне падати. У перший день не особливо суттєво та нерівномірно – місцями все ще буде 23-25°. Вже 25 вересня вдень обіцяють 13-18°. А 26 та 27 вересня очікують нічні заморозки – до трьох градусів зі знаком “мінус”.