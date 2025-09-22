Live
  • Пн 22.09.2025
  • Харків  +21°С
  • USD 41.25
  • EUR 48.42

Останній день літа: прогноз погоди на 23 вересня в Харкові та області

Погода 20:40   22.09.2025
Оксана Горун
Останній день літа: прогноз погоди на 23 вересня в Харкові та області

Ясна погода без опадів із температурою до +28° – такий прогноз на завтра, 23 вересня, надав Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

За даними метеорологів, у місті та області буде мінлива хмарність, без опадів.

Температура повітря в Харкові: вночі 11 – 13°, вдень 25 – 27°. В області: вночі 9 – 14°, вдень 23 – 28°.

За даними довгострокового прогнозу, 23 вересня стане останнім днем ​​”літа, що затяглося” на Харківщині. Уже з 24 числа температура повітря почне падати. У перший день не особливо суттєво та нерівномірно – місцями все ще буде 23-25°. Вже 25 вересня вдень обіцяють 13-18°. А 26 та 27 вересня очікують нічні заморозки – до трьох градусів зі знаком “мінус”.

Читайте також: Другий день поспіль спека в Харкові б’є рекорди

Автор: Оксана Горун
Популярно
Помер доцент ХНУРЕ, який навчав харківських айтівців
Помер доцент ХНУРЕ, який навчав харківських айтівців
22.09.2025, 21:42
Смертельна ДТП у Харкові: пішохід йшов на зелений – прокуратура
Смертельна ДТП у Харкові: пішохід йшов на зелений – прокуратура
22.09.2025, 20:50
Останній день літа: прогноз погоди на 23 вересня в Харкові та області
Останній день літа: прогноз погоди на 23 вересня в Харкові та області
22.09.2025, 20:40
З 23 по 26 вересня з Клочківської в Харкові місцями буде не повернути
З 23 по 26 вересня з Клочківської в Харкові місцями буде не повернути
22.09.2025, 21:16
“Радянський заповідник” у Чугуєві ліквідували: що змінилося
“Радянський заповідник” у Чугуєві ліквідували: що змінилося
22.09.2025, 20:16
Харків’янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
Харків’янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
09.09.2025, 18:18

Новини за темою:

22.09.2025
Метеорологічне літо триває на Харківщині: як це вплинуло на врожай
13.09.2025
Літо триває: прогноз погоди у Харкові та області на 14 вересня
05.09.2025
Скільки дерев розпиляли за літо у Харкові – звіт комунальників (фото)
29.08.2025
Останні дні літа будуть спекотними на Харківщині: коли очікувати похолодання
13.08.2025
Де харків’яни відпочивають за кордоном та в Україні влітку 2025 року

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Останній день літа: прогноз погоди на 23 вересня в Харкові та області»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Вересня 2025 в 20:40;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ясна погода без опадів із температурою до +28° – такий прогноз на завтра, 23 вересня, надав Харківський регіональний центр із гідрометеорології".