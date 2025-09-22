Метеорологічне літо триває на Харківщині: як це вплинуло на врожай
Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології підбили підсумки другої декади вересня.
За їхніми даними, у другій половині першого місяця осені в регіоні тривало метеорологічне літо. Погодні умови для завершення вегетації та збирання пізніх культур – переважно задовільні.
«Через дефіцит опадів на переважній частині області, поповнення запасів продуктивної вологи не відбувалося, орний шар ґрунту залишався майже сухим або зовсім сухим. Такі умови призводили до утримання ґрунтової засухи. Лише в північно-західному районі, де наприкінці декади пройшли ефективні дощі, зволоження верхнього шару ґрунту було на рівні достатнього (25 мм продуктивної вологи)», – зазначили синоптики.
Вони додали, що на окремих площах північно-східного та південно-західного районів господарства вносили добрива та розпочали сівбу озимої пшениці.
Нагадаємо, 22 вересня у Харкові та області – по-літньому тепло. День пройде без опадів. Температура прогріється до +29 градусів, прогнозували в Регіональному центрі з гідрометеорології.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: врожай, лето, погода, синоптики, харківщина;
