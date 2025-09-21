Live
Вдень по-літньому тепло. Прогноз погоди на 22 вересня у Харкові й області

Погода 19:13   21.09.2025
Оксана Якушко
Вдень по-літньому тепло. Прогноз погоди на 22 вересня у Харкові й області

Прогноз погоди на завтра, 22 вересня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

 

У Харківській області день пройде без опадів. ☀️Буде сонячно. Також прогнозують невелику хмарність🌥.

Вітер очікують південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 7 до 12° тепла, вдень прогріється до 24 – 29°.

 

У Харкові день очікують сонячний, без будь-яких опадів.☀️

Вітер прогнозують південно-західний, 5– 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 10 – 12° тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 26 – 28°.

Читайте також: Яке місто після захоплення Куп’янська на Харківщині стане новою ціллю РФ 📹

Автор: Оксана Якушко
