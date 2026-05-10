Дві електрички спізнюються на Харківщині: стало відомо, чому
На Харківщині дві електрички рухаються із затримками через відсутність напруги в контактній мережі, повідомляє Укрзалізниця.
🚊Поїзд №6431 Харків-Левада – Савинці прямує із затримкою 1 година 30 хвилин.
🚊Регіональний поїзд №812 Ізюм – Харків-Пасажирський курсує із затримкою 45 хвилин.
Як повідомляла раніше МГ “Об’єктив”, 10 травня близько 14:15 сталася ДТП у селищі Коротич, повідомила Нацполіція. 49-річний водій вантажівки MAN не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб з’їхав з дороги та перекинувся. У салоні автомобіля разом із водієм знаходився і його 15-річний син. Обох потерпілих в аварії відвезли до лікарні для надання медичної допомоги.
- • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2026 в 21:43;