Перепади напруги: на Харківщині затримуються поїзди

Через коливання напруги в мережі на Харківщині затримується низка потягів, повідомили в АТ «Укрзалізниця».

Зокрема:

Поїзд №6426 Букине – Харків прямує із зупинки Маяк із затримкою 1 година 50 хвилин.

Поїзд №6605 Харків – Гравове зі станції Занки із затримкою 1 година 14 хвилин.

Поїзд №6513 Харків – Лиманівка із затримкою 1 година 47 хвилин.

Також з орієнтовною затримкою до 1,5 години рушить поїзд №6607 Гракове – Шевченкове, аби підхопити пасажирів із запізнюючись рейсів.

Нагадаємо, низка громад на Харківщині залишилась без світла з різних причин. Ти часом енергетики повідомляють про застосування аварійних графіків, а у деяких харків’ян «скаче» напруга. Детальніше.

