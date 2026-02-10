Live

Перепади напруги: на Харківщині затримуються поїзди

Суспільство 13:14   10.02.2026
Вікторія Яковенко
Перепади напруги: на Харківщині затримуються поїзди

Через коливання напруги в мережі на Харківщині затримується низка потягів, повідомили в АТ «Укрзалізниця».

Зокрема:

  • Поїзд №6426 Букине – Харків прямує із зупинки Маяк із затримкою 1 година 50 хвилин.
  • Поїзд №6605 Харків – Гравове зі станції Занки із затримкою 1 година 14 хвилин.
  • Поїзд №6513 Харків – Лиманівка із затримкою 1 година 47 хвилин.
  • Також з орієнтовною затримкою до 1,5 години рушить поїзд №6607 Гракове – Шевченкове, аби підхопити пасажирів із запізнюючись рейсів.

Нагадаємо, низка громад на Харківщині залишилась без світла з різних причин. Ти часом енергетики повідомляють про застосування аварійних графіків, а у деяких харків’ян «скаче» напруга. Детальніше.

Читайте також: Чотири електрички не курсуватимуть на Харківщині 11 лютого

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У середу в Харкові знову буде небезпечно: попередження синоптиків
У середу в Харкові знову буде небезпечно: попередження синоптиків
10.02.2026, 13:35
Могла готувати теракти: харків’янці загрожує довічне
Могла готувати теракти: харків’янці загрожує довічне
10.02.2026, 11:21
У прокуратурі показали наслідки вечірнього удару по Харкову (фото)
У прокуратурі показали наслідки вечірнього удару по Харкову (фото)
10.02.2026, 09:49
Що зі світлом на Харківщині: знеструмлена низка громад, причини різні
Що зі світлом на Харківщині: знеструмлена низка громад, причини різні
10.02.2026, 12:20
Денис Парамонов: Допомогли обладнати рентгенкабінет Центру «Гіппократ»
Денис Парамонов: Допомогли обладнати рентгенкабінет Центру «Гіппократ»
10.02.2026, 11:35
Новини Харкова — головне за 10 лютого: смертельна пожежа, проблеми зі світлом
Новини Харкова — головне за 10 лютого: смертельна пожежа, проблеми зі світлом
10.02.2026, 12:26

Новини за темою:

31.01.2026
Без опалення залишилося місто на Харківщині через стрибок напруги
31.01.2026
У Харкові зупинилися поїзди в метро: що сталося (оновлено)
31.01.2026
Блекаут: масово відключається електрика, прогноз Міненерго (відео)
23.11.2025
У Харкові впала напруга, метро вже працює – офіційно
29.06.2024
Потрапив під напругу: працівник обленерго загинув на Харківщині


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Перепади напруги: на Харківщині затримуються поїзди», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2026 в 13:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через коливання напруги в мережі на Харківщині затримується низка потягів, повідомили в АТ «Укрзалізниця».".