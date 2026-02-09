Live

Чотири електрички не курсуватимуть на Харківщині 11 лютого

Чотири електрички не курсуватимуть на Харківщині 11 лютого

Чотири електрички не курсуватимуть на Харківщині 11 лютого з технічних причин.

Про зміни у розкладі приміських поїздів поінформували в АТ «Укрзалізниця». Повідомляється, що тимчасово не курсуватимуть такі поїзди:

  • № 6601 Харків-Пас. — Травневе
  • № 6604 Травневе — Гракове
  • № 6607 Гракове — Травневе
  • № 6608 Травневе — Харків-Пас.

Пасажири можуть скористатися електричками №6605 Харків — Гракове та №6606 Гракове — Харків.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, з 10:00 до 15:00 10-11 лютого у Харкові змінить маршрут трамвай №12. На час відсутності трамвайного сполучення курсуватиме тимчасовий автобус №12.

Читайте також: В УЗ повідомили про затримку харківської електрички

