Четыре электрички не будут ходить на Харьковщине 11 февраля

Четыре электрички не будут курсировать в Харьковской области 11 февраля по техническим причинам.

Об изменениях в расписании пригородных поездов проинформировали в АО «Укрзалізниця». Сообщается, что временно не будут курсировать следующие поезда:

№ 6601 Харьков-Пас. — Травневое

№ 6604 Травневое — Граково

№ 6607 Граково — Травневое

№ 6608 Травневое — Харьков-Пас.

В качестве альтернативы пассажиры могут воспользоваться электричками №6605 Харьков — Граково и №6606 Граково — Харьков.

Как сообщала МГ «Объектив», с 10:00 до 15:00 10-11 февраля в Харькове изменит маршрут трамвай №12. На время отсутствия трамвайного сообщения будет курсировать временный автобус № 12.

Читайте также: В УЗ сообщили о задержке харьковской электрички