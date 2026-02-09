Четыре электрички не будут ходить на Харьковщине 11 февраля
Четыре электрички не будут курсировать в Харьковской области 11 февраля по техническим причинам.
Об изменениях в расписании пригородных поездов проинформировали в АО «Укрзалізниця». Сообщается, что временно не будут курсировать следующие поезда:
- № 6601 Харьков-Пас. — Травневое
- № 6604 Травневое — Граково
- № 6607 Граково — Травневое
- № 6608 Травневое — Харьков-Пас.
В качестве альтернативы пассажиры могут воспользоваться электричками №6605 Харьков — Граково и №6606 Граково — Харьков.
Как сообщала МГ «Объектив», с 10:00 до 15:00 10-11 февраля в Харькове изменит маршрут трамвай №12. На время отсутствия трамвайного сообщения будет курсировать временный автобус № 12.
Читайте также: В УЗ сообщили о задержке харьковской электрички
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Транспорт, Харьков; Теги: новости Харькова, транспорт, электрички;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Четыре электрички не будут ходить на Харьковщине 11 февраля», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 9 февраля 2026 в 18:03;