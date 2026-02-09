В УЗ сообщили о задержке харьковской электрички
В АО «Укрзалізниця» сообщили, что по техническим причинам опаздывает электричка в Харьков.
Речь идет о рейсе №6408 Изюм – Харьков-Левада. Он опаздывает на 55 минут, однако продолжает движение. Задержку уже пытаются нагнать.
Также в «Укрзалізниці» напомнили, что участок Лозовая-Барвенково-Краматорск остается зоной повышенного риска.
«Проезд на этом участке обеспечиваем автобусным объездом», – пишут железнодорожники.
Кроме того, из-за обстрелов железнодорожной инфраструктуры поврежден локомотив и контактная сеть.
«Железнодорожники и пассажиры в Сумской области находятся в укрытиях. Поезда Сумы — Киев и Сумы — Харьков могут следовать с задержками, оперативные изменения возможны также в региональном и пригородном сообщении», – добавили в сообщении.
