В УЗ сообщили о задержке харьковской электрички

Транспорт 09:39   09.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
В УЗ сообщили о задержке харьковской электрички

В АО «Укрзалізниця» сообщили, что по техническим причинам опаздывает электричка в Харьков. 

Речь идет о рейсе №6408 Изюм – Харьков-Левада. Он опаздывает на 55 минут, однако продолжает движение. Задержку уже пытаются нагнать.

Также в «Укрзалізниці» напомнили, что участок Лозовая-Барвенково-Краматорск остается зоной повышенного риска.

«Проезд на этом участке обеспечиваем автобусным объездом», – пишут железнодорожники.

Кроме того, из-за обстрелов железнодорожной инфраструктуры поврежден локомотив и контактная сеть.

«Железнодорожники и пассажиры в Сумской области находятся в укрытиях. Поезда Сумы — Киев и Сумы — Харьков могут следовать с задержками, оперативные изменения возможны также в региональном и пригородном сообщении», – добавили в сообщении.

Читайте также: Есть погибший и пострадавшая – ГСЧС о пожарах в регионе

Автор: Николь Костенко-Лагутина
