Есть погибший и пострадавшая – ГСЧС о пожарах в регионе

Из-за обстрелов начались два пожара в Харьковском и Богодуховском районах, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Ночью враг атаковал ударными беспилотниками частный сектор города Богодухов. Одно из попаданий произошло по жилому дому, полностью разрушенному. Произошел пожар на площади 50 кв. Из-под завалов были изъяты тела двух погибших: женщины и 10-летнего мальчика. Еще три человека пострадали», – передают спасатели.

А в результате бытовых пожаров погиб мужчина и пострадала пожилая женщина. Так накануне утром загорелась многоэтажка в Киевском районе Харькова. Огонь охватил пять квадратных метров. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электросети. Известно о пострадавшей женщине 1939 года рождения.

«Днем в 13:16 произошел пожар в частном жилом доме в с. Берека Лозовского района. Горелая комната на площади 30 кв. В результате пожара погиб мужчина, 1949 года рождения. Причина пожара – попадание малокалорийного источника зажигания на горючий материал», – добавили в ГСЧС.