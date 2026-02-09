Є загиблий і постраждала – ДСНС про пожежі в регіоні

Через обстріли почалися дві пожежі в Харківському та Богодухівському районах, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Вночі ворог атакував ударними безпілотниками приватний сектор міста Богодухів. Одне з влучань сталося по житловому будинку, який був повністю зруйнований. Сталася пожежа на площі 50 м кв. З-під завалів було вилучено тіла двох загиблих: жінки та 10-річного хлопчика. Ще троє людей постраждало”, – передають рятувальники.

А внаслідок побутових пожеж загинув чоловік і постраждала літня жінка. Так напередодні вранці спалахнула багатоповерхівка у Київському районі Харкова. Вогонь охопив п’ять квадратних метрів. Попередня причина займання – коротке замикання електромережі. Відомо про постраждалу жінку 1939 року народження.

“Вдень о 13:16 сталася пожежа у приватному житловому будинку в с. Берека Лозівського району. Горіла кімната на площі 30 м кв. Внаслідок пожежі загинув чоловік, 1949 року народження. Причина пожежі – потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал”, – додали у ДСНС.