Загинув 10-річний хлопчик, постраждала дівчинка: вночі РФ атакувала область
Вночі 9 лютого росіяни випустили безпілотники по Богодухову, Золочеву та Малоданилівській громаді.
За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, росіяни вдарили БпЛА по приватному сектору в Богодухові.
“Одне з влучань сталося по житловому будинку, який був повністю зруйнований. Сталася пожежа на площі 50 квадратних метрів. З-під завалів вилучено тіла двох загиблих: жінки та 10-річного хлопчика. Ще троє людей постраждало“, – розповіли рятувальники.
А близько 03:40 зафіксували “приліт” БпЛА типу “Шахед” у Золочеві, пише видання “Зоря”.
“Унаслідок влучання частково пошкоджено будівлю підприємства, цивільний автомобіль, двоповерховий багатоквартирний будинок та приміщення трьох магазинів. Постраждала дівчина 2008 року народження — у неї зафіксовано гостру реакцію на стрес”, – повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.
Дісталося і Малоданилівській громаді. По селу Лужок прилетів безпілотник – постраждалих троє.
“Пошкоджено десять житлових будинків та чотири автомобілі. Вибиті шибки, покрівлі, паркани та зруйновані допоміжні споруди“, – написав голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.
