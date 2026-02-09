Загинув 10-річний хлопчик, постраждала дівчинка: вночі РФ атакувала область

Live

Події 07:47   09.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вночі 9 лютого росіяни випустили безпілотники по Богодухову, Золочеву та Малоданилівській громаді. 

За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, росіяни вдарили БпЛА по приватному сектору в Богодухові.

Обстріл Богодухова 9 лютого 2025

Одне з влучань сталося по житловому будинку, який був повністю зруйнований. Сталася пожежа на площі 50 квадратних метрів. З-під завалів вилучено тіла двох загиблих: жінки та 10-річного хлопчика. Ще троє людей постраждало“, – розповіли рятувальники.

Обстріл Богодухова 9 лютого 2025

А близько 03:40 зафіксували “приліт” БпЛА типу “Шахед” у Золочеві, пише видання “Зоря”.

Унаслідок влучання частково пошкоджено будівлю підприємства, цивільний автомобіль, двоповерховий багатоквартирний будинок та приміщення трьох магазинів. Постраждала дівчина 2008 року народження — у неї зафіксовано гостру реакцію на стрес”, – повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

Обстріл Золочева 9 лютого 2025
Фото: Віктор Коваленко

Дісталося і Малоданилівській громаді. По селу Лужок прилетів безпілотник – постраждалих троє.

Пошкоджено десять житлових будинків та чотири автомобілі. Вибиті шибки, покрівлі, паркани та зруйновані допоміжні споруди“, – написав голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

Читайте також: На півночі від Харкова просунувся ворог – деталі від Deep State

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
