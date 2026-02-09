Live

На півночі від Харкова просунувся ворог – деталі від Deep State

Україна 07:16   09.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Аналітики проєкту Deep State оновили карту бойових дій у Харківській області та вказали, які нові території захопили росіяни в Харківській області.

Так ворог окупував нові території у районі Тихого – населений пункт розташований на північному сході від Вовчанська.

Просування РФ біля Тихого 9 лютого

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” передавала, що військове командування РФ планує задіяти свої обмежені стратегічні резерви для запланованого на літо 2026 наступу на півдні та/або сході України. Про це повідомляв американський Інститут вивчення війни (ISW).

Ніколь Костенко-Лагутіна
