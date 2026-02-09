На півночі від Харкова просунувся ворог – деталі від Deep State

Аналітики проєкту Deep State оновили карту бойових дій у Харківській області та вказали, які нові території захопили росіяни в Харківській області.

Так ворог окупував нові території у районі Тихого – населений пункт розташований на північному сході від Вовчанська.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” передавала, що військове командування РФ планує задіяти свої обмежені стратегічні резерви для запланованого на літо 2026 наступу на півдні та/або сході України. Про це повідомляв американський Інститут вивчення війни (ISW).