На півночі від Харкова просунувся ворог – деталі від Deep State
Фото: Генштаб ЗСУ
Аналітики проєкту Deep State оновили карту бойових дій у Харківській області та вказали, які нові території захопили росіяни в Харківській області.
Так ворог окупував нові території у районі Тихого – населений пункт розташований на північному сході від Вовчанська.
Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” передавала, що військове командування РФ планує задіяти свої обмежені стратегічні резерви для запланованого на літо 2026 наступу на півдні та/або сході України. Про це повідомляв американський Інститут вивчення війни (ISW).
Читайте також: «Найбільше потрібні»: 21 вантажівка з енергообладнанням їде на Харківщину
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: Deep State, бои, фронт, Харьковская область;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «На півночі від Харкова просунувся ворог – деталі від Deep State», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2026 в 07:16;