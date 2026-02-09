На севере от Харькова продвинулся враг – детали от Deep State
Фото: Генштаб ВСУ
Аналитики проекта Deep State обновили карту боевых действий в Харьковской области и указали, какие новые территории захватили россияне в Харьковской области.
Так враг оккупировал новые территории в районе Тихого – населенный пункт расположен на северо-востоке от Волчанска.
Напомним, ранее МГ «Объектив» передавала, что военное командование РФ планирует задействовать свои ограниченные стратегические резервы для запланированного на лето 2026 года наступления на юге и/или востоке Украины. Об этом сообщал американский Институт изучения войны (ISW).
