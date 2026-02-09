Live

На севере от Харькова продвинулся враг – детали от Deep State 

Украина 07:16   09.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
На севере от Харькова продвинулся враг – детали от Deep State  Фото: Генштаб ВСУ

Аналитики проекта Deep State обновили карту боевых действий в Харьковской области и указали, какие новые территории захватили россияне в Харьковской области.

Так враг оккупировал новые территории в районе Тихого – населенный пункт расположен на северо-востоке от Волчанска.

Продвижение РФ возле Тихого 9 февраля

Напомним, ранее МГ «Объектив» передавала, что военное командование РФ планирует задействовать свои ограниченные стратегические резервы для запланированного на лето 2026 года наступления на юге и/или востоке Украины. Об этом сообщал американский Институт изучения войны (ISW).

Читайте также: «Больше всего нужны»: 21 грузовик с энергооборудованием едет на Харьковщину

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Сегодня 9 февраля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 9 февраля 2026: какой праздник и день в истории
09.02.2026, 06:00
Новости Харькова — главное 9 февраля: РФ продвинулась возле Тихого
Новости Харькова — главное 9 февраля: РФ продвинулась возле Тихого
09.02.2026, 08:46
Морозы и снег: прогноз погоды на 9 февраля
Морозы и снег: прогноз погоды на 9 февраля
08.02.2026, 21:05
На севере от Харькова продвинулся враг – детали от Deep State 
На севере от Харькова продвинулся враг – детали от Deep State 
09.02.2026, 07:16
«Больше всего нужны»: 21 грузовик с энергооборудованием едет на Харьковщину
«Больше всего нужны»: 21 грузовик с энергооборудованием едет на Харьковщину
08.02.2026, 15:48
Есть погибший и пострадавшая – ГСЧС о пожарах в регионе
Есть погибший и пострадавшая – ГСЧС о пожарах в регионе
09.02.2026, 09:08

Новости по теме:

29.01.2026
Продвижение россиян в Волчанске зафиксировали аналитики Deep State
23.01.2026
Враг продвинулся на севере от Харькова – Deep State
11.01.2026
Военные РФ продвинулись в Волчанске — DeepState
04.12.2025
Армия РФ продвинулась в Волчанске – карта DeepState
28.11.2025
Россияне заявили об оккупации Волчанска, что говорят в Deep State


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «На севере от Харькова продвинулся враг – детали от Deep State », то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 9 февраля 2026 в 07:16;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики проекта Deep State обновили карту боевые действия в Харьковской области и указали, какие новые территории захватили россияне в Харьковской области.".