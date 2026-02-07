Россияне готовятся наступать на юг и восток Украины весной 2026 года – ISW

Военное командование РФ планирует задействовать свои ограниченные стратегические резервы для запланированного на лето 2026 года наступления на юге и/или востоке Украины, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Однако, вероятно, российским военным не хватает резервов для адекватной подготовки к такому наступлению и достижения его целей. Украинский военный наблюдатель Константин Машовец заявил, что российские войска начали подготовку к ожидаемому наступлению летом 2026 года, которое, по прогнозам Машовца, скорее всего, начнется уже в конце апреля 2026 года.

Машовец предположил, что российские войска, вероятно, сосредоточатся на направлении Славянск-Краматорск и/или Орехов-Запорожье. Машовец отметил, что российские войска испытывают трудности с захватом необходимых позиций для старта летнего наступления в ближайшие месяцы, поскольку россияне застряли в достижении тактических целей на этих направлениях и не продвигаются достаточно быстро, чтобы уложиться в сроки, установленные российским военным командованием.

Машовец считае, что военное командование РФ не хочет использовать свои стратегические резервы, которые, по словам Машовца, российское командование пыталось накопить с осени 2025 года, поскольку это сократит расход резервов, необходимых для летней кампании.

ISW наблюдает сообщения о том, что Россия формирует стратегический резерв из новобранцев с июля 2025 года, потенциально для облегчения такого наступления, но испытывает трудности с восполнением потерь в Украине и вынуждена развертывать оперативные резервы для поддержки текущих боевых действий. Российскому военному командованию, вероятно, придется выбирать между развертыванием своих ограниченных стратегических резервов сейчас для лучшей подготовки к летнему наступлению или риском использования стратегического резерва позже летом, но с менее выгодных позиций.

Российские войска создают условия для будущих наступательных операций в направлениях Славянск-Краматорск и Орехов-Запорожье, но им пока не удается добиться значительных успехов в этом районе. Российские войска атакуют к северу и югу от Лимана (северо-восток от Славянска), но им пока не удается захватить город, и до сих пор они ограничиваются небольшими операциями по проникновению в Лиман.

Сообщается, что недавнее успешное контрнаступление Украины в Купянске отвлекло российские резервы с направления Лимана для ответа на украинские атаки. Российские войска захватили Северск в декабре 2025 года и до сих пор находятся примерно в 23 километрах от Славянска. Российские войска также не смогли добиться значительного прогресса в боях за Константиновку, где оккупанты полагаются на небольшие группы для проникновения.