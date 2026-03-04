ISW: россияне жалуются на ситуацию в Купянске – ВС РФ скрываются в подвалах

В сводке 4 марта аналитики Института изучения войны (ISW) констатировали, что в целом ситуация на Харьковщине стабильная, существенных изменений на фронте нет.

Однако российские блогеры жалуются, что ситуация в Купянске для россиян ухудшилась. Они заявляют: силы ВСУ превышают российские. Ввиду этого оккупанты передвигаются и прячутся в подвалах. А провизию враг может получить только с неба с помощью дронов.

Также россияне утверждали, что ВС РФ продвинулись на Южно-Слобожанском направлении в районе Круглого. Однако эта информация оказалась ложной.

Ситуация на других направлениях на Харьковщине – без изменений.