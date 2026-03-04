Live

ISW: россияне жалуются на ситуацию в Купянске – ВС РФ скрываются в подвалах

Украина 07:38   04.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
ISW: россияне жалуются на ситуацию в Купянске – ВС РФ скрываются в подвалах

В сводке 4 марта аналитики Института изучения войны (ISW) констатировали, что в целом ситуация на Харьковщине стабильная, существенных изменений на фронте нет.

Однако российские блогеры жалуются, что ситуация в Купянске для россиян ухудшилась. Они заявляют: силы ВСУ превышают российские. Ввиду этого оккупанты передвигаются и прячутся в подвалах. А провизию враг может получить только с неба с помощью дронов.

Также россияне утверждали, что ВС РФ продвинулись на Южно-Слобожанском направлении в районе Круглого. Однако эта информация оказалась ложной.

Ситуация на других направлениях на Харьковщине – без изменений.

Читайте также: Зеленский обсудил с Катаром и Эмиратами защиту от «шахедов»: чем поможет Украина

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Мокрый снег пойдет в Харькове: прогноз погоды на 4 марта
Мокрый снег пойдет в Харькове: прогноз погоды на 4 марта
03.03.2026, 21:16
Новости Харькова – главное 3 марта: «прилет» в городе, атаки РФ
Новости Харькова – главное 3 марта: «прилет» в городе, атаки РФ
03.03.2026, 21:58
Мимозовый центр Харькова: как украшают к весенним праздникам сад Шевченко
Мимозовый центр Харькова: как украшают к весенним праздникам сад Шевченко
03.03.2026, 17:05
Удар по Чугуеву и уклонистские схемы в Харькове – итоги 3 марта
Удар по Чугуеву и уклонистские схемы в Харькове – итоги 3 марта
03.03.2026, 23:00
Трое раненых, двое в стрессе: БпЛА РФ атаковали город под Харьковом (фото)
Трое раненых, двое в стрессе: БпЛА РФ атаковали город под Харьковом (фото)
03.03.2026, 17:14
Где шли бои в Харьковской области – информация Генштаба на 08:00
Где шли бои в Харьковской области – информация Генштаба на 08:00
04.03.2026, 08:05

Новости по теме:

28.02.2026
ISW: ситуация на фронте на Харьковщине, почему жалуются россияне
27.02.2026
Есть доказательства успеха СОУ в Купянске, а РФ подтягивает войска — ISW
27.02.2026
Это позволит войскам РФ преследовать население Харькова — ISW об угрозе
26.02.2026
Российские войска атаковали в Купянске — ISW
25.02.2026
ISW: 5-й год вторжения начинается для РФ не лучшим образом: причем тут Купянск


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «ISW: россияне жалуются на ситуацию в Купянске – ВС РФ скрываются в подвалах», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 4 марта 2026 в 07:38;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке 4 марта аналитики Института изучения войны (ISW) констатировали, что в целом ситуация на Харьковщине стабильная, существенных изменений на фронте нет.".