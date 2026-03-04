ISW: росіяни скаржаться на ситуацію в Куп’янську – ЗС РФ ховаються в підвалах

У зведенні 4 березня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) констатували, що загалом ситуація на Харківщині стабільна, суттєвих змін на фронті немає.

Проте російські блогери скаржаться, що ситуація у Куп’янську для росіян погіршилась. Вони заявляють: сили ЗСУ перевищують російські. З огляду на це окупанти пересуваються і ховаються в підвалах. А провізію ворог може отримати лише з неба за допомогою дронів.

Також росіяни стверджували, що ЗС РФ просунулися на Південно-Слобожанському напрямку у районі Круглого. Однак ця інформація виявилася хибною.

Ситуація на інших напрямках на Харківщині – без змін.