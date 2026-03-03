Зеленський обговорив із Катаром та Еміратами захист від “шахедів”: чим допоможе Україна
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 3 березня підтвердив, що керівництво країн, котрі перебувають під ударами іранських дронів, звертається за експертизою до України.
“Говорив сьогодні з лідерами країн, які зараз під ударами з Ірану, з президентом Об’єднаних Арабських Еміратів, з еміром Катару. Ми продовжимо таку дипломатичну роботу з регіоном Близького Сходу і Затоки. Україна солідарна з усіма, хто протистоїть поширенню війн і насильства. Іранський режим десятиліттями вкладався в те, що руйнував життя сусідів і всіх інших, до кого міг дотягнутися. Саме на такому ґрунті вони стали спільниками росіян у війні проти України. Кожен “шахед” в українському небі доводить, що іранський режим повинен відповідати за свої намагання знищувати життя і людей. Важливо, щоб захисники життя взяли гору в цьому протистоянні. На рівні наших команд – української та команди Еміратів – команди Катару та інших держав, ми будемо визначатися, як всі разом можемо дати більше захисту життю. Українська експертиза в захисті від “шахедів” зараз найбільша у світі. І саме “шахеди” – найбільший виклик там, в регіоні. Зрозуміло, чому до України стільки звернень” – сказав Зеленський.
Водночас він наголосив, що будь-яка співпраця для захисту країн-партнерів буде можлива лише без зменшення оборонного потенціалу України.
“Війна Росії проти України триває. Російські удари тривають. Захист українців – це перший пріоритет. Дякую усім, хто з Україною“, – наголосив президент.
Читайте також: Хто і як збиває “шахеди”, що атакують Харків: з’явилося відео
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Зеленський обговорив із Катаром та Еміратами захист від “шахедів”: чим допоможе Україна», то перегляньте більше у розділі Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2026 в 20:06;