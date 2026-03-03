Live

Зеленський обговорив із Катаром та Еміратами захист від “шахедів”: чим допоможе Україна

Політика 20:06   03.03.2026
Оксана Горун
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 3 березня підтвердив, що керівництво країн, котрі перебувають під ударами іранських дронів, звертається за експертизою до України.

“Говорив сьогодні з лідерами країн, які зараз під ударами з Ірану, з президентом Об’єднаних Арабських Еміратів, з еміром Катару. Ми продовжимо таку дипломатичну роботу з регіоном Близького Сходу і Затоки. Україна солідарна з усіма, хто протистоїть поширенню війн і насильства. Іранський режим десятиліттями вкладався в те, що руйнував життя сусідів і всіх інших, до кого міг дотягнутися. Саме на такому ґрунті вони стали спільниками росіян у війні проти України. Кожен “шахед” в українському небі доводить, що іранський режим повинен відповідати за свої намагання знищувати життя і людей. Важливо, щоб захисники життя взяли гору в цьому протистоянні. На рівні наших команд – української та команди Еміратів – команди Катару та інших держав, ми будемо визначатися, як всі разом можемо дати більше захисту життю. Українська експертиза в захисті від “шахедів” зараз найбільша у світі. І саме “шахеди” – найбільший виклик там, в регіоні. Зрозуміло, чому до України стільки звернень” – сказав Зеленський.

Водночас він наголосив, що будь-яка співпраця для захисту країн-партнерів буде можлива лише без зменшення оборонного потенціалу України.

Війна Росії проти України триває. Російські удари тривають. Захист українців – це перший пріоритет. Дякую усім, хто з Україною“, – наголосив президент.

Автор: Оксана Горун
