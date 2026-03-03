Зеленский обсудил с Катаром и Эмиратами защиту от «шахедов»: чем поможет Украина
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 3 марта подтвердил, что руководство стран, находящихся под ударами иранских дронов, обращается за экспертизой в Украину.
«Говорил сегодня с лидерами стран, которые сейчас под ударами из Ирана: с президентом Объединенных Арабских Эмиратов, с эмиром Катара. Мы продолжим такую дипломатическую работу с регионом Ближнего Востока и Залива. Украина солидарна со всеми, кто противостоит распространению войн и насилию. Иранский режим десятилетиями вкладывался в то, что разрушал жизнь соседей и всех остальных, до кого мог дотянуться. Именно на такой почве они стали союзниками россиян в войне против Украины. Каждый «Шахед» в украинском небе доказывает, что иранский режим должен отвечать за свои попытки уничтожать жизнь и людей. Важно, чтобы защитники жизни одержали верх в этом противостоянии. На уровне наших команд — украинской и команды Эмиратов, команды Катара и других государств — мы будем определяться, как все вместе можем дать больше защиты жизни. Украинская экспертиза в защите от «Шахедов» сейчас самая большая в мире. И именно «Шахеды» – самый большой вызов там, в регионе. Понятно, почему к Украине столько обращений», — сказал Зеленский.
В то же время он подчеркнул, что любое сотрудничество для защиты стран-партнеров будет возможно только без уменьшения оборонного потенциала Украины.
«Война России против Украины продолжается. Российские удары продолжаются. Защита украинцев – это первый приоритет», — подчеркнул президент.
Дата публикации материала: 3 марта 2026 в 20:06