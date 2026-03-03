Хто і як збиває “шахеди”, що атакують Харків: з’явилося відео
Вісім “шахедів”, які націлені на Харків, збили воїни 5-ї Слобожанської бригади “Скіф” Нацгвардії України. Про це повідомили в соцмережах бригади.
“Лише протягом останніх днів розрахунками зенітно-ракетних підрозділів бригади у небі над Харківщиною були збиті вісім російських БПЛА типу “Шахед”, що були націлені на житлові квартали та підприємства міста-Героя Харків”, – наголосили у пресслужбі бригади.
Військовослужбовець одного із розрахунків мобільних вогневих груп із позивним “Малий” запевнив, що робота йде в режимі 24/7.
“Кожен збитий ворожий безпілотний апарат для кожного з нас – не лише бойова ціль, а й усвідомлення того, що ми здатні забезпечити безпеку харків’янам”, – цитують “Малого” у фейсбуці бригади.
Харків’яни в останні дні відзначили, що зросла кількість російських безпілотників, які летять на місто, але не долітають. Ці спостереження підтвердив міський голова Ігор Терехов. “Відпрацювали на відмінно”, – так він висловився про роботу військових, які захищають небо над містом. Йшлося про влучні постріли розрахунків ППО в неділю, 1 березня. Але й у понеділок, 2 березня, чимало російських дронів знищували в небі.
Читайте також: Троє поранених, двоє в стресі: БпЛА РФ атакували місто під Харковом (фото)
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Хто і як збиває “шахеди”, що атакують Харків: з’явилося відео», то перегляньте більше у розділі Репортаж на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2026 в 17:32;