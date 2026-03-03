Хто і як збиває “шахеди”, що атакують Харків: з’явилося відео

Вісім “шахедів”, які націлені на Харків, збили воїни 5-ї Слобожанської бригади “Скіф” Нацгвардії України. Про це повідомили в соцмережах бригади.

“Лише протягом останніх днів розрахунками зенітно-ракетних підрозділів бригади у небі над Харківщиною були збиті вісім російських БПЛА типу “Шахед”, що були націлені на житлові квартали та підприємства міста-Героя Харків”, – наголосили у пресслужбі бригади.

Військовослужбовець одного із розрахунків мобільних вогневих груп із позивним “Малий” запевнив, що робота йде в режимі 24/7.

“Кожен збитий ворожий безпілотний апарат для кожного з нас – не лише бойова ціль, а й усвідомлення того, що ми здатні забезпечити безпеку харків’янам”, – цитують “Малого” у фейсбуці бригади.

Харків’яни в останні дні відзначили, що зросла кількість російських безпілотників, які летять на місто, але не долітають. Ці спостереження підтвердив міський голова Ігор Терехов. “Відпрацювали на відмінно”, – так він висловився про роботу військових, які захищають небо над містом. Йшлося про влучні постріли розрахунків ППО в неділю, 1 березня. Але й у понеділок, 2 березня, чимало російських дронів знищували в небі.