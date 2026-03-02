“Військові відпрацювали на відмінно” – Терехов про захист Харкова від дронів
Харківський міський голова Ігор Терехов в етері нацмарафону прокоментував перші повідомлення про те, що до Харкова почали долітати FPV-дрони на оптоволокні, а також відзначив роботу ППО.
“Що стосується дрону, який був на оптоволокні. Так, був такий випадок. Хочу сказати, що, на жаль, наш ворог не стоїть на місці, а вони постійно модернізують свою техніку, модернізують дрони. Наші військові аналізують прильоти, аналізують ці випадки й теж модернізують свою систему захисту. Ми допомагаємо військовим, підтримуємо їх, в тому числі й фінансово. Але це зона відповідальності наших військових. І я дуже вдячний їм за роботу. Дійсно, вчора вони відпрацювали на відмінно”, – сказав Терехов.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Мер Харкова нагадав, що 1 березня на місто летіли дрони один за одним – до різних районів. Масованих ударів в одну точку не було, але тривога через БпЛА практично була безперервною.
“Тобто тактика ворога певним чином змінилася”, – зазначив Терехов.
Схожим чином розпочався і робочий тиждень. Весь ранок понеділка, 2 березня, російська армія відправляє один за одним “шахеди” та БпЛА “Молния” по Харкову. При цьому моніторингові канали неодноразово повідомляли про збиття ворожих БпЛА в небі – у тому числі над містом, чого раніше в такій кількості не спостерігалося.
