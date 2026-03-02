Live
  • Пн 02.03.2026
  • Харків  -0°С
  • USD 43.1
  • EUR 50.87
  • 06:27

Вибухи прогриміли в Харкові вранці 2 березня: що відомо (доповнено)

Події 06:56   02.03.2026
Оксана Горун
Вибухи прогриміли в Харкові вранці 2 березня: що відомо (доповнено) Фото ілюстративне/Харківська міськрада

Близько 06:35 у Харкові пролунало кілька вибухів. Перед цим у місті оголосили повітряну тривогу.

Доповнено о 06:56. Повторний вибух пролунав у місті.

06:49. Повітряні сили ЗСУ попередили, що на місто летить ударний безпілотник.

За даними моніторингових каналів, БпЛА було два: один залітав у місто з боку П’ятихаток, другий – на Салтівку. Обидва знищила ППО.

Офіційно про наслідки вибухів і ймовірне падіння уламків керівництво міста станом на 06:48 не повідомляло. Інформація доповнюватиметься. Тривога в Харкові зберігається. Над територією області продовжують фіксувати російські дрони.

Читайте також: Постраждала жінка та пошкоджені надгробки – БпЛА вдарили по Харківщині

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новини Харкова – головне 2 березня: як минула ніч
Новини Харкова – головне 2 березня: як минула ніч
02.03.2026, 07:05
Сьогодні 2 березня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 2 березня 2026: яке свято та день в історії
02.03.2026, 06:00
Вибухи прогриміли в Харкові вранці 2 березня: що відомо (доповнено)
Вибухи прогриміли в Харкові вранці 2 березня: що відомо (доповнено)
02.03.2026, 06:56
Постраждала жінка і пошкоджені надгробки – БпЛА вдарили по Харківщині
Постраждала жінка і пошкоджені надгробки – БпЛА вдарили по Харківщині
01.03.2026, 21:34
До чотирьох зросла кількість жертв на підприємстві у Малинівці на Харківщині
До чотирьох зросла кількість жертв на підприємстві у Малинівці на Харківщині
01.03.2026, 20:31
Новини Харкова – головне 1 березня: ранкова атака дронами, підсумки лютого
Новини Харкова – головне 1 березня: ранкова атака дронами, підсумки лютого
01.03.2026, 22:00

Новини за темою:

01.03.2026
Постраждала жінка і пошкоджені надгробки – БпЛА вдарили по Харківщині
01.03.2026
Евакуювали 60 людей, троє постраждалих. Чим РФ атакувала 1 березня Харків
01.03.2026
Фото з місця атак росіян 1 березня у Харкові показали в ДСНС
28.02.2026
Новини Харкова – головне за 28 лютого: удари БпЛА, атака на “швидку” та ферму
28.02.2026
В одному з районів Харкова впав ворожий безпілотник


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Вибухи прогриміли в Харкові вранці 2 березня: що відомо (доповнено)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2026 в 06:56;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 06:35 у Харкові пролунало кілька вибухів. Перед цим у місті оголосили повітряну тривогу".