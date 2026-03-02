Вибухи прогриміли в Харкові вранці 2 березня: що відомо (доповнено)
Фото ілюстративне/Харківська міськрада
Близько 06:35 у Харкові пролунало кілька вибухів. Перед цим у місті оголосили повітряну тривогу.
Доповнено о 06:56. Повторний вибух пролунав у місті.
06:49. Повітряні сили ЗСУ попередили, що на місто летить ударний безпілотник.
За даними моніторингових каналів, БпЛА було два: один залітав у місто з боку П’ятихаток, другий – на Салтівку. Обидва знищила ППО.
Офіційно про наслідки вибухів і ймовірне падіння уламків керівництво міста станом на 06:48 не повідомляло. Інформація доповнюватиметься. Тривога в Харкові зберігається. Над територією області продовжують фіксувати російські дрони.
