Вибухи прогриміли в Харкові вранці 2 березня: що відомо (доповнено)

Близько 06:35 у Харкові пролунало кілька вибухів. Перед цим у місті оголосили повітряну тривогу.

Доповнено о 06:56. Повторний вибух пролунав у місті.

06:49. Повітряні сили ЗСУ попередили, що на місто летить ударний безпілотник.

За даними моніторингових каналів, БпЛА було два: один залітав у місто з боку П’ятихаток, другий – на Салтівку. Обидва знищила ППО.

Офіційно про наслідки вибухів і ймовірне падіння уламків керівництво міста станом на 06:48 не повідомляло. Інформація доповнюватиметься. Тривога в Харкові зберігається. Над територією області продовжують фіксувати російські дрони.