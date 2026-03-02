Взрывы прогремели в Харькове утром 2 марта: что известно (дополнено)

Около 06:35 в Харькове прозвучало несколько взрывов. Перед этим в городе объявили воздушную тревогу.

Дополнено в 06:56. Повторный взрыв раздался в городе.

06:49. Воздушные силы ВСУ предупредили о том, что на город летит ударный беспилотник.

По данным мониторинговых каналов, БпЛА было два: один залетал в город со стороны Пятихаток, второй — на Салтовку. Оба уничтожила ПВО.

Официально о последствиях взрывов и вероятного падения обломков руководство города по состоянию на 06:48 не сообщало. Информация будет дополняться. Тревога в Харькове сохраняется. Над территорией области продолжают фиксировать российские дроны.