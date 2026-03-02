Live
  • Пн 02.03.2026
  • Харьков  -0°С
  • USD 43.1
  • EUR 50.87
  • 06:27

Взрывы прогремели в Харькове утром 2 марта: что известно (дополнено)

Происшествия 06:56   02.03.2026
Оксана Горун
Взрывы прогремели в Харькове утром 2 марта: что известно (дополнено) Фото иллюстративное/Харьковский горсовет

Около 06:35 в Харькове прозвучало несколько взрывов. Перед этим в городе объявили воздушную тревогу.

Дополнено в 06:56. Повторный взрыв раздался в городе.

06:49. Воздушные силы ВСУ предупредили о том, что на город летит ударный беспилотник.

По данным мониторинговых каналов, БпЛА было два: один залетал в город со стороны Пятихаток, второй — на Салтовку. Оба уничтожила ПВО.

Официально о последствиях взрывов и вероятного падения обломков руководство города по состоянию на 06:48 не сообщало. Информация будет дополняться. Тревога в Харькове сохраняется. Над территорией области продолжают фиксировать российские дроны.

Читайте также: Пострадала женщина и повреждены надгробия — БпЛА ударили по Харьковщине

Автор: Оксана Горун
Популярно
Пострадала женщина и повреждены надгробия — БпЛА ударили по Харьковщине
Пострадала женщина и повреждены надгробия — БпЛА ударили по Харьковщине
01.03.2026, 21:34
Новости Харькова – главное 1 марта: утренняя атака дронами, итоги февраля
Новости Харькова – главное 1 марта: утренняя атака дронами, итоги февраля
01.03.2026, 22:00
До 4 человек возросло количество жертв на предприятии в Харьковской области
До 4 человек возросло количество жертв на предприятии в Харьковской области
01.03.2026, 20:31
Взрывы прогремели в Харькове утром 2 марта: что известно (дополнено)
Взрывы прогремели в Харькове утром 2 марта: что известно (дополнено)
02.03.2026, 06:56
Удары 1 марта по Харькову: атака на админздание, общежитие, есть пострадавшие
Удары 1 марта по Харькову: атака на админздание, общежитие, есть пострадавшие
01.03.2026, 09:06
Новости Харькова – главное 2 марта: как прошла ночь
Новости Харькова – главное 2 марта: как прошла ночь
02.03.2026, 07:05

Новости по теме:

01.03.2026
Пострадала женщина и повреждены надгробия — БпЛА ударили по Харьковщине
01.03.2026
Эвакуировали 60 человек, трое пострадавших. Чем 1 марта атаковала РФ Харьков
01.03.2026
Фото с места атак россиян 1 марта в Харькове показали в ГСЧС
28.02.2026
Новости Харькова – главное 28 февраля: удары БпЛА, атака на «скорую» и ферму
28.02.2026
В одном из районов Харькова упал вражеский беспилотник


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Взрывы прогремели в Харькове утром 2 марта: что известно (дополнено)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 2 марта 2026 в 06:56;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 06:35 в Харькове прозвучало несколько взрывов. Перед этим в городе объявили воздушную тревогу".