Взрывы прогремели в Харькове утром 2 марта: что известно (дополнено)
Фото иллюстративное/Харьковский горсовет
Около 06:35 в Харькове прозвучало несколько взрывов. Перед этим в городе объявили воздушную тревогу.
Дополнено в 06:56. Повторный взрыв раздался в городе.
06:49. Воздушные силы ВСУ предупредили о том, что на город летит ударный беспилотник.
По данным мониторинговых каналов, БпЛА было два: один залетал в город со стороны Пятихаток, второй — на Салтовку. Оба уничтожила ПВО.
Официально о последствиях взрывов и вероятного падения обломков руководство города по состоянию на 06:48 не сообщало. Информация будет дополняться. Тревога в Харькове сохраняется. Над территорией области продолжают фиксировать российские дроны.
2 марта 2026 в 06:56