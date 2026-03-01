Пострадала женщина и повреждены надгробия — БпЛА ударили по Харьковщине
Российские БпЛА атаковали поселок Ольшаны и Золочев, сообщает Харьковская областная прокуратура.
Днем 1 марта БпЛА попали по поселку Ольшаны Солоницевской громады. В результате удара вспыхнул пожар частного жилого дома и хозяйственного сооружения. Взрывная волна повредила машину во дворе соседнего домовладения. 71-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс.
Также 1 марта российские БпЛА атаковали поселок Золочев Богодуховского района в 15:10. По предварительным данным, БпЛА типа «Италмас» ударил по кладбищу. В результате атаки повреждены надгробия. Около 15:35 БпЛА (предварительно типа «Гербера») попал в футбольное поле одной из школ. Помещение учебного заведения повреждено.
