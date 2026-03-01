Live

До 4 человек возросло количество жертв на предприятии в Харьковской области

Происшествия 20:31   01.03.2026
Оксана Якушко
1 марта в 11.55 завершились аварийно-спасательные работы на территории гражданского предприятия в поселке Малиновка Чугуевского района.

Об этом сообщает ГСЧС в Харьковской области.

Подразделения ГСЧС нашли и деблокировали тела и фрагменты тел 4 погибших.

Напомним, 20 февраля начальник ХОВА Олег Синегубов писал, что из-за «прилетов» в поселке Малиновка пострадало гражданское предприятие и два автомобиля. О пожарах также информировали утром в облуправлении ГСЧС. 20 февраля обнаружили тела троих погибших.

Читайте также: Удары 1 марта по Харькову: атака на админздание, общежитие, есть пострадавшие

Автор: Оксана Якушко
