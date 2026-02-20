Почти полсотни БпЛА атаковали Харьковщину за сутки – Синегубов

В сводке 20 февраля начальник ХОВА Олег Синегубов написал, что россияне атаковали 11 населенных пунктов Харьковской области. Есть информация о двух пострадавших.

«В с. Двуречный Кут Солоницевской громады пострадал 58-летний мужчина; в пос. Малиновка пострадал 54-летний мужчина», – отметил Синегубов.

В течение минувших суток по Харьковщине ударило такое вооружение:

ракета (тип устанавливается);

три КАБа;

13 БпЛА типа «Герань-2»;

БпЛА типа «Молния»;

29 БпЛА (тип устанавливается).

Из-за «прилетов» в Харькове повреждено гражданское здание и авто, в Богодуховском – враг ударил по ангару сельхозпредприятия.

«В Харьковском районе повреждено пять частных домов, хозяйственное сооружение, два автомобиля (сел. Рядовое), ферму, погибло 100 голов свиней (с. Двуречный Кут), в Лозовском районе повреждена железнодорожная инфраструктура, два многоквартирных дома, пять автомобилей (г. Лозовая), частный дом (с. Новоукраинка); в Чугуевском районе повреждены гражданское предприятие (с. Мартовое), зернохранилище (сел. Печенеги), гражданское предприятие, два автомобиля (поселок Малиновка)», – добавил Синегубов.