Почти полсотни БпЛА атаковали Харьковщину за сутки – Синегубов

Происшествия 08:43   20.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Почти полсотни БпЛА атаковали Харьковщину за сутки – Синегубов

В сводке 20 февраля начальник ХОВА Олег Синегубов написал, что россияне атаковали 11 населенных пунктов Харьковской области. Есть информация о двух пострадавших. 

«В с. Двуречный Кут Солоницевской громады пострадал 58-летний мужчина; в пос. Малиновка пострадал 54-летний мужчина», – отметил Синегубов.

В течение минувших суток по Харьковщине ударило такое вооружение:

  • ракета (тип устанавливается);
  • три КАБа;
  • 13 БпЛА типа «Герань-2»;
  • БпЛА типа «Молния»;
  • 29 БпЛА (тип устанавливается).

Из-за «прилетов» в Харькове повреждено гражданское здание и авто, в Богодуховском – враг ударил по ангару сельхозпредприятия.

«В Харьковском районе повреждено пять частных домов, хозяйственное сооружение, два автомобиля (сел. Рядовое), ферму, погибло 100 голов свиней (с. Двуречный Кут), в Лозовском районе повреждена железнодорожная инфраструктура, два многоквартирных дома, пять автомобилей (г. Лозовая), частный дом (с. Новоукраинка); в Чугуевском районе повреждены гражданское предприятие (с. Мартовое), зернохранилище (сел. Печенеги), гражданское предприятие, два автомобиля (поселок Малиновка)», – добавил Синегубов.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
