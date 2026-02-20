Live

Майже півсотні БпЛА атакували Харківщину за добу – Синєгубов

Події 08:43   20.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Майже півсотні БпЛА атакували Харківщину за добу – Синєгубов

У зведенні 20 лютого начальник ХОВА Олег Синєгубов написав, що росіяни атакували 11 населених пунктів Харківської області. Є інформація про двох постраждалих. 

У с. Дворічний Кут Солоницівської громади постраждав 58-річний чоловік; у сел. Малинівка постраждав 54-річний чоловік“, – зазначив Синєгубов.

Протягом минулої доби по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • ракета (тип встановлюється);
  • три КАБи;
  • 13 БпЛА типу “Герань-2”;
  • БпЛА типу «Молния»;
  • 29 БпЛА (тип встановлюється).

Через “прильоти” у Харкові пошкоджена цивільна будівля та авто, у Богодухівському – ворог ударив по ангару сільгосппідприємства.

“У Харківському районі пошкоджено пʼять приватних будинків, господарчу споруду, два автомобілі (сел. Пересічне), ферму, загинуло 100 голів свиней (с. Дворічний Кут), у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру, два багатоквартирні будинки, пʼять автомобілів (м. Лозова), приватний будинок (с. Новоукраїнка); у Чугуївському районі пошкоджено цивільне підприємство (с. Мартове), зерносховище (сел. Печеніги), цивільне підприємство, два автомобілі (сел. Малинівка)“, – додав Синєгубов.

Читайте також: Загинули близько сотні свиней, постраждав чоловік: ДСНС про добу на Харківщині

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Прокуратура: вранці по Харкову прилетів “Іскандер” (фото)
Прокуратура: вранці по Харкову прилетів “Іскандер” (фото)
20.02.2026, 09:02
Сьогодні вранці росіяни вдарили ракетою по Слобідському району
Сьогодні вранці росіяни вдарили ракетою по Слобідському району
20.02.2026, 07:17
Новини Харкова — головне 20 лютого: вранці ворог атакував місто
Новини Харкова — головне 20 лютого: вранці ворог атакував місто
20.02.2026, 08:47
Сьогодні 20 лютого 2026: який день в історії
Сьогодні 20 лютого 2026: який день в історії
20.02.2026, 06:00
Успіхи українських воїнів у Куп’янську зафіксували в ISW
Успіхи українських воїнів у Куп’янську зафіксували в ISW
20.02.2026, 07:36
На півночі було складніше: про бої в регіоні повідомив Генштаб
На півночі було складніше: про бої в регіоні повідомив Генштаб
20.02.2026, 08:09

Новини за темою:

19.02.2026
Синєгубов: через обстріли РФ пошкоджений будинок культури та електромережі
19.02.2026
У Лозовій росіяни знеструмили котельню, від якої залежать 16 тисяч абонентів
18.02.2026
Вибухи чули вночі в Харкові: що це було (фото)
18.02.2026
Понад два десятки БпЛА випустили росіяни по області за добу – Синєгубов
16.02.2026
Синєгубов: через обстріли регіону постраждав 15-річний підліток


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Майже півсотні БпЛА атакували Харківщину за добу – Синєгубов», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2026 в 08:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зведенні 20 лютого начальник ХОВА Олег Синєгубов написав, що росіяни атакували 11 населених пунктів Харківської області. Є інформація про двох постраждалих. ".