Майже півсотні БпЛА атакували Харківщину за добу – Синєгубов

У зведенні 20 лютого начальник ХОВА Олег Синєгубов написав, що росіяни атакували 11 населених пунктів Харківської області. Є інформація про двох постраждалих.

“У с. Дворічний Кут Солоницівської громади постраждав 58-річний чоловік; у сел. Малинівка постраждав 54-річний чоловік“, – зазначив Синєгубов.

Протягом минулої доби по Харківщині вдарило таке озброєння:

ракета (тип встановлюється);

три КАБи;

13 БпЛА типу “Герань-2”;

БпЛА типу «Молния»;

29 БпЛА (тип встановлюється).

Через “прильоти” у Харкові пошкоджена цивільна будівля та авто, у Богодухівському – ворог ударив по ангару сільгосппідприємства.

“У Харківському районі пошкоджено пʼять приватних будинків, господарчу споруду, два автомобілі (сел. Пересічне), ферму, загинуло 100 голів свиней (с. Дворічний Кут), у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру, два багатоквартирні будинки, пʼять автомобілів (м. Лозова), приватний будинок (с. Новоукраїнка); у Чугуївському районі пошкоджено цивільне підприємство (с. Мартове), зерносховище (сел. Печеніги), цивільне підприємство, два автомобілі (сел. Малинівка)“, – додав Синєгубов.