Майже півсотні БпЛА атакували Харківщину за добу – Синєгубов
У зведенні 20 лютого начальник ХОВА Олег Синєгубов написав, що росіяни атакували 11 населених пунктів Харківської області. Є інформація про двох постраждалих.
“У с. Дворічний Кут Солоницівської громади постраждав 58-річний чоловік; у сел. Малинівка постраждав 54-річний чоловік“, – зазначив Синєгубов.
Протягом минулої доби по Харківщині вдарило таке озброєння:
- ракета (тип встановлюється);
- три КАБи;
- 13 БпЛА типу “Герань-2”;
- БпЛА типу «Молния»;
- 29 БпЛА (тип встановлюється).
Через “прильоти” у Харкові пошкоджена цивільна будівля та авто, у Богодухівському – ворог ударив по ангару сільгосппідприємства.
“У Харківському районі пошкоджено пʼять приватних будинків, господарчу споруду, два автомобілі (сел. Пересічне), ферму, загинуло 100 голів свиней (с. Дворічний Кут), у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру, два багатоквартирні будинки, пʼять автомобілів (м. Лозова), приватний будинок (с. Новоукраїнка); у Чугуївському районі пошкоджено цивільне підприємство (с. Мартове), зерносховище (сел. Печеніги), цивільне підприємство, два автомобілі (сел. Малинівка)“, – додав Синєгубов.
Читайте також: Загинули близько сотні свиней, постраждав чоловік: ДСНС про добу на Харківщині
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Майже півсотні БпЛА атакували Харківщину за добу – Синєгубов», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2026 в 08:43;