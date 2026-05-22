Ліс горить на Харківщині: вогонь гасять лише у доступних місцях (відео)

Події 14:17   22.05.2026
Вікторія Яковенко
Пожежа спалахнула на території Артемівського лісництва, повідомляє Слобожанський лісовий офіс ДП «Ліси України».

«Через сильну засуху, вітер та близькість до зони бойових дій, вогонь швидко поширюється на лісові ділянки. Наразі площа загоряння складає 10 га. На боротьбу з вогнем кинута техніка та особовий склад працівників надлісництва та ДСНС. У зв’язку з високим рівнем небезпеки, лісівники-вогнеборці можуть гасити вогонь лише на окремих територіях. Безпека працівників перш за все», – йдеться у повідомленні.

Відео: Слобожанський лісовий офіс ДП “Ліси України”

Також у цьому ж лісництві спалахнула ще одна пожежа на площі 1,5 га. На місці загоряння працює техніка лісівників та ДСНС.

«Разом з тим слід відзначити, що в Ізюмському надлісництві через високий рівень замінованості територій, близькість до зони зіткнення та постійні обстріли, періодично виникають загоряння у лісах. Усі такі спалахи лісівники оперативно долають, не даючи змоги поширитися на великі площі.  До прикладу, учора власними силами Ізюмського надлісництва загасили вогонь у Піщанському лісництві в болотистій місцевості. Завдяки професійним діям лісівників та наявній техніці пожежу вдалося зупинити на площі менш як 1 га», – додає Слобожанський лісовий офіс.

