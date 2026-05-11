Live

Синегубов: за сутки на Харьковщине пятеро пострадавших, есть разрушения

Происшествия 08:44   11.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов: за сутки на Харьковщине пятеро пострадавших, есть разрушения

Харьков, а также семь населенных пунктов области обстреляли россияне за сутки. Из-за «прилетов» пострадали пятеро людей, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В пос. Золочев пострадала 29-летняя женщина; в пос. Ковшаровка Купянской громады пострадал 67-летний мужчина; в пос. Слатино Дергачевской громады получил ранения 74-летний мужчина; на трассе возле с. Юрченко Волчанской громады пострадал 22-летний мужчина; в с. Домашнее Великобурлукской громады получила ранения 53-летняя женщина. Также медики оказали помощь 66-летнему мужчине, который 7 мая пострадал в с. Яремовка Изюмской громады», – передает Синегубов.

За сутки по Харьковской области прилетело:

  • шесть БпЛА типа «Молния»;
  • семь fpv-дронов;
  • семь БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в Харькове поврежден частный дом, также есть разрушения гражданской инфраструктуры в Богодуховском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах области.

Читайте также: ISW: ВС РФ обстреливают север Харьковщины ракетами, запуская их с вертолетов

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 11 мая: как прошла ночь, 18 боев
Новости Харькова — главное 11 мая: как прошла ночь, 18 боев
11.05.2026, 08:47
Дожди, гроза, туман. Прогноз погоды на 11 мая в Харькове и области
Дожди, гроза, туман. Прогноз погоды на 11 мая в Харькове и области
10.05.2026, 19:38
Взрыв в Харькове — в Киевском районе вспыхнул пожар
Взрыв в Харькове — в Киевском районе вспыхнул пожар
10.05.2026, 18:33
ISW: ВС РФ обстреливают север Харьковщины ракетами, запуская их с вертолетов
ISW: ВС РФ обстреливают север Харьковщины ракетами, запуская их с вертолетов
11.05.2026, 07:47
Сегодня 11 мая 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 11 мая 2026: какой праздник и день в истории
11.05.2026, 06:00
Взрывы в Харьковской области: в ХОВА объяснили, что будет
Взрывы в Харьковской области: в ХОВА объяснили, что будет
11.05.2026, 09:25

Новости по теме:

11.05.2026
Где шли бои на Харьковщине, рассказали в Генштабе
08.05.2026
Трое детей пострадали из-за обстрелов Харьковщины за сутки – Синегубов
07.05.2026
Второй раз за утро Харьков под атакой РФ: начался пожар, пострадали дети 📹
07.05.2026
Ночью в Киевском районе горел жилой дом (видео)
07.05.2026
За сутки СОУ отбили 27 штурмов россиян на Харьковщине


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Синегубов: за сутки на Харьковщине пятеро пострадавших, есть разрушения», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 11 мая 2026 в 08:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков, а также семь населенных пунктов области обстреляли россияне за сутки. Из-за «прилетов» пострадали пятеро людей, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".