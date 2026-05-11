Синегубов: за сутки на Харьковщине пятеро пострадавших, есть разрушения

Харьков, а также семь населенных пунктов области обстреляли россияне за сутки. Из-за «прилетов» пострадали пятеро людей, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В пос. Золочев пострадала 29-летняя женщина; в пос. Ковшаровка Купянской громады пострадал 67-летний мужчина; в пос. Слатино Дергачевской громады получил ранения 74-летний мужчина; на трассе возле с. Юрченко Волчанской громады пострадал 22-летний мужчина; в с. Домашнее Великобурлукской громады получила ранения 53-летняя женщина. Также медики оказали помощь 66-летнему мужчине, который 7 мая пострадал в с. Яремовка Изюмской громады», – передает Синегубов.

За сутки по Харьковской области прилетело:

шесть БпЛА типа «Молния»;

семь fpv-дронов;

семь БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в Харькове поврежден частный дом, также есть разрушения гражданской инфраструктуры в Богодуховском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах области.