Ночью будет дождь, тепло: прогноз погоды по Харькову и области на 12 мая

Погода 20:07   11.05.2026
Во вторник, 12 мая, в Харькове и области будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой кратковременный дождь, местами с грозой. Днем осадков не ожидается.

В Харькове ночью термометры будут показывать 11–13 градусов тепла, днем — 21–23, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура составит 10–15 градусов со знаком «плюс», днем — 20–25.

Ветер юго-западный, 5–10 м/с.

Ранее в Региональном центре по гидрометеорологии сообщили, что метеорологическое лето наступило в Харькове на две недели раньше. 5–6 мая среднесуточная температура воздуха уже превысила +15 градусов. Это опережает средние многолетние сроки. В настоящее время в регионе отмечается чрезвычайная пожарная опасность. Ситуацию могут спасти дожди, которые прогнозируют в течение этой недели.

Автор: Елена Нагорная
  Дата публикации материала: 11 мая 2026 в 20:07;

