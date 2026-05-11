Смертельный пожар на Салтовке — полиция открыла уголовное производство

Происшествия 19:46   11.05.2026
Елена Нагорная
Пожар в многоэтажке на улице Бучмы в Харькове, произошедший 10 мая, правоохранители будут расследовать по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) УКУ.

Информацию по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По предварительным выводам, причиной пожара стало короткое замыкание электросети.

Как сообщала МГ «Объектив», 10 мая в 06:00 спасатели получили информацию о пожаре на втором этаже пятиэтажки в Салтовском районе Харькова. В квартире, где произошло возгорание, обнаружили тело 57-летнего мужчины. Также были эвакуированы и получили помощь пять жильцов соседних квартир, трое из которых — дети.

Читайте также: Почти сотня пожаров бушевала в природных экосистемах Харьковщины – ГСЧС

Новости Харькова — главное 11 мая: «прилет» в городе, новое подозрение Мураеву
Если вам интересна новость: «Смертельный пожар на Салтовке — полиция открыла уголовное производство», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • Дата публикации материала: 11 мая 2026 в 19:46;

