Смертельный пожар на Салтовке — полиция открыла уголовное производство
Пожар в многоэтажке на улице Бучмы в Харькове, произошедший 10 мая, правоохранители будут расследовать по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) УКУ.
Информацию по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По предварительным выводам, причиной пожара стало короткое замыкание электросети.
Как сообщала МГ «Объектив», 10 мая в 06:00 спасатели получили информацию о пожаре на втором этаже пятиэтажки в Салтовском районе Харькова. В квартире, где произошло возгорание, обнаружили тело 57-летнего мужчины. Также были эвакуированы и получили помощь пять жильцов соседних квартир, трое из которых — дети.
- • Дата публикации материала: 11 мая 2026 в 19:46;