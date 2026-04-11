Live

БпЛА ночью ударил по админзданию в Великом Бурлуке — последствия (фото)

Происшествия 08:41   11.04.2026
Елена Нагорная
В ночь на 11 апреля российский БпЛА ударил по административному зданию в поселке Великий Бурлук Купянского района Харьковской области.

В результате атаки возник пожар площадью 60 квадратных метров. Обошлось без пострадавших, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Как информирует начальник ХОВА Олег Синегубов, в течение минувших суток под ударами россиян были семь населенных пунктов области. В Великом Бурлуке повреждены административное здание и банк.

На Изюмщине повреждены 13 частных домов, два трактора, электросети в селе Капитоловка и 15 частных домов в селе Диброва. В городе Лозовая повреждена железнодорожная инфраструктура.

В течение суток армия РФ применила по Харьковщине РСЗО, 14 КАБов, 10 БпЛА типа «Герань-2», FPV-дрон и еще три БпЛА, тип которых устанавливают.

Стало известно, что в результате обстрела 9 апреля в поселке Ковшаровка Купянской громады погиб 52-летний мужчина, еще один мужчина 48 лет пострадал.

Читайте также: Большинство атак РФ на Харьковщине было в приграничье — сводка Генштаба

Популярно
Невозможность заправиться и голод: чего ждать Украине из-за топливного кризиса
10.04.2026, 19:17
Новости Харькова – главное за 11 апреля: как прошла ночь, успехи ВСУ
11.04.2026, 08:49
Тему долгов Харькова подняли в Раде: какие цифры назвал Шмыгаль (видео)
10.04.2026, 18:49
Заморозки, снег, дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 11 апреля
10.04.2026, 20:52
Где покупают жилье владельцы разрушенных домов на Харьковщине – ХОВА
10.04.2026, 15:23
11.04.2026, 08:41

Новости по теме:

08.04.2026
Российские БпЛА атаковали поселок Великий Бурлук в Харьковской области
07.04.2026
Пережила две мировые войны: РФ уничтожила историческую усадьбу на Харьковщине
05.04.2026
РФ атаковала ударными БпЛА Харьковскую область – вспыхнули пожары (фото)
22.03.2026
Территорию медучреждения в Великом Бурлуке на Харьковщине атаковали БпЛА
19.03.2026
Без матери: мальчика с инвалидностью вывезли из опасной зоны на Харьковщине


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «БпЛА ночью ударил по админзданию в Великом Бурлуке — последствия (фото)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  Дата публикации материала: 11 апреля 2026 в 08:41;

