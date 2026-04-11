БпЛА ночью ударил по админзданию в Великом Бурлуке — последствия (фото)

В ночь на 11 апреля российский БпЛА ударил по административному зданию в поселке Великий Бурлук Купянского района Харьковской области.

В результате атаки возник пожар площадью 60 квадратных метров. Обошлось без пострадавших, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Как информирует начальник ХОВА Олег Синегубов, в течение минувших суток под ударами россиян были семь населенных пунктов области. В Великом Бурлуке повреждены административное здание и банк.

На Изюмщине повреждены 13 частных домов, два трактора, электросети в селе Капитоловка и 15 частных домов в селе Диброва. В городе Лозовая повреждена железнодорожная инфраструктура.

В течение суток армия РФ применила по Харьковщине РСЗО, 14 КАБов, 10 БпЛА типа «Герань-2», FPV-дрон и еще три БпЛА, тип которых устанавливают.

Стало известно, что в результате обстрела 9 апреля в поселке Ковшаровка Купянской громады погиб 52-летний мужчина, еще один мужчина 48 лет пострадал.