БпЛА ночью ударил по админзданию в Великом Бурлуке — последствия (фото)
В ночь на 11 апреля российский БпЛА ударил по административному зданию в поселке Великий Бурлук Купянского района Харьковской области.
В результате атаки возник пожар площадью 60 квадратных метров. Обошлось без пострадавших, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Как информирует начальник ХОВА Олег Синегубов, в течение минувших суток под ударами россиян были семь населенных пунктов области. В Великом Бурлуке повреждены административное здание и банк.
На Изюмщине повреждены 13 частных домов, два трактора, электросети в селе Капитоловка и 15 частных домов в селе Диброва. В городе Лозовая повреждена железнодорожная инфраструктура.
В течение суток армия РФ применила по Харьковщине РСЗО, 14 КАБов, 10 БпЛА типа «Герань-2», FPV-дрон и еще три БпЛА, тип которых устанавливают.
Стало известно, что в результате обстрела 9 апреля в поселке Ковшаровка Купянской громады погиб 52-летний мужчина, еще один мужчина 48 лет пострадал.
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: великий бурлук, ГСЧС в Харьковской области, новости Харькова, обстрелы, Олег Синегубов;
Если вам интересна новость: «БпЛА ночью ударил по админзданию в Великом Бурлуке — последствия (фото)»
- • Дата публикации материала: 11 апреля 2026 в 08:41;