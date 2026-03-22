Территорию медучреждения в Великом Бурлуке на Харьковщине атаковали БпЛА

Утром 22 марта россияне атаковали ударными беспилотниками поселок Великий Бурлук Купянского района.

В результате попаданий загорелись два гаражных бокса на территории медучреждения. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Также была повреждена линия электропередачи, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Обошлось без жертв и пострадавших.

По данным начальника Купянской РВА Андрея Канашевича, удары БпЛА по поселку Великий Бурлук были нанесены в 09:30 и 10:20. Предварительно, это были «Герани-2». Кроме гаражей повреждены складские помещения.