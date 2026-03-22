Территорию медучреждения в Великом Бурлуке на Харьковщине атаковали БпЛА
Утром 22 марта россияне атаковали ударными беспилотниками поселок Великий Бурлук Купянского района.
В результате попаданий загорелись два гаражных бокса на территории медучреждения. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Также была повреждена линия электропередачи, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Обошлось без жертв и пострадавших.
По данным начальника Купянской РВА Андрея Канашевича, удары БпЛА по поселку Великий Бурлук были нанесены в 09:30 и 10:20. Предварительно, это были «Герани-2». Кроме гаражей повреждены складские помещения.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: великий бурлук, ГСЧС в Харьковской области, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Территорию медучреждения в Великом Бурлуке на Харьковщине атаковали БпЛА», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 22 марта 2026 в 11:27;