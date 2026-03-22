Харьковщину атаковали КАБом и двумя десятками БпЛА — Синегубов о сутках

За минувшие сутки военные РФ обстреляли 12 населенных пунктов Харьковской области. Пострадали двое: 31-летний мужчина в селе Дубовка Дергачевской громады и 62-летняя женщина в селе Оскол, у которой развилась острая стрессовая реакция.

Как сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов, россияне сбросили на Харьковщину КАБ, применили БпЛА «Герань-2», четыре БпЛА «Молния», пять FPV-дронов и еще восемь БпЛА, тип которых устанавливают.

В Купянском районе повреждены частный дом и электросети (село Шиповатое), электросети (село Братеница); в Изюмском районе — частный дом (село Оскол); в Харьковском районе — автомобиль (село Дубовка), в Чугуевском районе — частный дом (село Шестаково) и железнодорожную инфраструктуру (село Дачное).

Напомним, также 21 марта в селе Мирное Изюмского района 50-летний мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве на огороде на территории частного домовладения. Его госпитализировали в Областную клиническую больницу в Харькове.