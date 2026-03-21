Вышел на огород и подорвался: мужчину госпитализировали на Харьковщине

Происшествия 15:55   21.03.2026
Виктория Яковенко
21 марта днем ​​в селе Мирное Боровской громады произошел очередной случай подрыва на неизвестном взрывоопасном предмете.

В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что мужчина 1968 года рождения вышел на огород частного домовладения, где и наткнулся на опасный предмет.

«В результате взрыва он получил травмы: взрывное ранение, сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, акубаротравму, а также повреждение мягких тканей живота, правого предплечья и кисти», — рассказали спасатели.

Пострадавшего госпитализировали.

Напомним, накануне, 20 марта, в Купянском районе два человека пострадали в результате взрыва гранаты Ф-1, сообщали в Центре координации противоминной деятельности. В результате взрыва гранаты на месте погиб мужчина. Женщина получила тяжелые ранения – она погибла в больнице, информировал утром глава ХОВА Олег Синегубов.

