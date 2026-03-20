Погибший и тяжелораненая в результате взрыва гранаты на Харьковщине

Происшествия 21:30   20.03.2026
Оксана Якушко
В Купянском районе два человека пострадали в результате взрыва гранаты Ф-1, сообщили в Центре координации противоминной деятельности.

Чрезвычайная ситуация произошла сегодня, 20 марта, около 15:30 в селе Семеновка Шевченковской громады в результате взрыва ВНП (граната Ф-1).

В результате взрыва гранаты на месте погиб мужчина.

Женщина получила тяжелые ранения: из-за детонации взрывного устройства у нее травматическая ампутация обеих нижних конечностей.

Ранее стало известно, что в Харькове задержали подростка, который согласился работать на РФ, поддавшись манипуляциям врага.

Читайте также: Сколько зарабатывает мэр Харькова? Терехов подал декларацию за 2025 год

Популярно
Новости Харькова — главное 20 марта: декларация Терехова, суд, ремонт дорог
Новости Харькова — главное 20 марта: декларация Терехова, суд, ремонт дорог
20.03.2026, 21:43
Сколько зарабатывает мэр Харькова? Терехов подал декларацию за 2025 год
Сколько зарабатывает мэр Харькова? Терехов подал декларацию за 2025 год
20.03.2026, 13:37
В Харькове воин и его партнер хотели узаконить отношения: решение суда (видео)
В Харькове воин и его партнер хотели узаконить отношения: решение суда (видео)
20.03.2026, 14:43
Сегодня 20 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 20 марта 2026: какой праздник и день в истории
20.03.2026, 06:00
В субботу будет опасно: жителей Харьковщины предупредили о шквалах
В субботу будет опасно: жителей Харьковщины предупредили о шквалах
20.03.2026, 13:05
Погибший и тяжелораненая в результате взрыва гранаты на Харьковщине
Погибший и тяжелораненая в результате взрыва гранаты на Харьковщине
20.03.2026, 21:30

Новости по теме:

29.06.2025
Мужчина угрожал взорвать гранату в Харькове
27.03.2025
Командира подозревают в продаже оружия, патронов, гранат в Харьковской области
21.03.2024
Противотанковую гранату и боеприпасы мужчина продавал в Харькове
19.11.2023
У жителя Харькова дома нашли гранаты: он рассказал полиции, где взял
19.07.2023
Мужчину с гранатой задержали в метро Харькова сотрудники полиции


