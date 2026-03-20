Погибший и тяжелораненая в результате взрыва гранаты на Харьковщине

В Купянском районе два человека пострадали в результате взрыва гранаты Ф-1, сообщили в Центре координации противоминной деятельности.

Чрезвычайная ситуация произошла сегодня, 20 марта, около 15:30 в селе Семеновка Шевченковской громады в результате взрыва ВНП (граната Ф-1).

В результате взрыва гранаты на месте погиб мужчина.

Женщина получила тяжелые ранения: из-за детонации взрывного устройства у нее травматическая ампутация обеих нижних конечностей.

Ранее стало известно, что в Харькове задержали подростка, который согласился работать на РФ, поддавшись манипуляциям врага.