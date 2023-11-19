У жителя Харькова дома нашли гранаты: он рассказал полиции, где взял
Во время обыска дома у 49-летнего гражданина полиция Харькова обнаружила два корпуса гранат Ф-1 и взрыватели.
Обыск был санкционированным, подчеркнули в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«В домовладении 49-летнего харьковчанина правоохранители обнаружили два корпуса гранаты Ф-1 и взрыватели. По словам мужчины, он нашел боеприпасы в поселке Старый Салтов Чугуевского района в октябре 2022 года. Решается вопрос об избрании нарушителю меры пресечения», — отметили полицейские.
По их данным, за сутки на Харьковщине 90 человек доставили в подразделения полиции по подозрению в причастности к ДРГ и ведению пропаганды «русского мира».
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«На блокпостах Харьковской области с целью недопущения попадания в населенные пункты нелегального оружия и наркотических веществ правоохранители совместно с военнослужащими проверили более 1900 транспортных средств», — привели статистику в ГУНП.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: граната, граната Ф1, полиция;
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- • Дата публикации материала: 19 ноября 2023 в 09:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время обыска дома у 49-летнего гражданина полиция Харькова обнаружила два корпуса гранат Ф-1 и взрыватели".