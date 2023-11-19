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У жителя Харькова дома нашли гранаты: он рассказал полиции, где взял

Происшествия 09:41   19.11.2023
Оксана Горун
У жителя Харькова дома нашли гранаты: он рассказал полиции, где взял

Во время обыска дома у 49-летнего гражданина полиция Харькова обнаружила два корпуса гранат Ф-1 и взрыватели.

Обыск был санкционированным, подчеркнули в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«В домовладении 49-летнего харьковчанина правоохранители обнаружили два корпуса гранаты Ф-1 и взрыватели. По словам мужчины, он нашел боеприпасы в поселке Старый Салтов Чугуевского района в октябре 2022 года. Решается вопрос об избрании нарушителю меры пресечения», — отметили полицейские.

По их данным, за сутки на Харьковщине 90 человек доставили в подразделения полиции по подозрению в причастности к ДРГ и ведению пропаганды «русского мира».

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«На блокпостах Харьковской области с целью недопущения попадания в населенные пункты нелегального оружия и наркотических веществ правоохранители совместно с военнослужащими проверили более 1900 транспортных средств», — привели статистику в ГУНП.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 19 ноября 2023 в 09:41;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время обыска дома у 49-летнего гражданина полиция Харькова обнаружила два корпуса гранат Ф-1 и взрыватели".