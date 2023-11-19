«На Купянском направлении — тяжелые бои»: данные ХОВА и Генштаба

За минувшие сутки на Купянском направлении Силы обороны отбили семь атак противника.

«На Купянском направлении продолжаются тяжелые бои. За сутки враг совершил шесть попыток штурмов в районах Синьковки и Петропавловки. Все атаки отражены нашими защитниками», — написал утром 19 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов.

В утренней сводке Генштаба ВСУ сообщили о семи отбитых атаках на этих направлениях.

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел штурмовые действия возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отбито семь атак», — отметили в ГШ.

По информации Генштаба, за сутки армия РФ нанесла авиаудары по Голубовке, Петропавловке, Кучеровке и Ивановке Харьковской области. Также населенные пункты региона — среди 150 в Украине, оказавшихся под вражескими обстрелами.

В течение ночи украинская ПВО уничтожила 15 из 20 «шахедов», которыми атаковала армия РФ. На беспилотники «охотились» на Севере, в центре и Западе Украины. На Харьковщине тревогу из-за них не объявляли. В целом по территории Украины враг нанес пять ракетных и 76 авиационных ударов, совершил 50 обстрелов из РСЗО. На фронте произошло 71 боевое столкновение.

«В течение суток авиация Сил обороны нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили три пункта управления, три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство и боеприпасы противника», — сообщил Генштаб.