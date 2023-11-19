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«На Купянском направлении — тяжелые бои»: данные ХОВА и Генштаба

Происшествия 08:22   19.11.2023
Оксана Горун
«На Купянском направлении — тяжелые бои»: данные ХОВА и Генштаба Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки на Купянском направлении Силы обороны отбили семь атак противника. 

«На Купянском направлении продолжаются тяжелые бои. За сутки враг совершил шесть попыток штурмов в районах Синьковки и Петропавловки. Все атаки отражены нашими защитниками», — написал утром 19 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов.

В утренней сводке Генштаба ВСУ сообщили о семи отбитых атаках на этих направлениях.

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел штурмовые действия возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отбито семь атак», — отметили в ГШ.

По информации Генштаба, за сутки армия РФ нанесла авиаудары по Голубовке, Петропавловке, Кучеровке и Ивановке Харьковской области. Также населенные пункты региона — среди 150 в Украине, оказавшихся под вражескими обстрелами.

В течение ночи украинская ПВО уничтожила 15 из 20 «шахедов», которыми атаковала армия РФ. На беспилотники «охотились» на Севере, в центре и Западе Украины. На Харьковщине тревогу из-за них не объявляли. В целом по территории Украины враг нанес пять ракетных и 76 авиационных ударов, совершил 50 обстрелов из РСЗО. На фронте произошло 71 боевое столкновение.

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«В течение суток авиация Сил обороны нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава противника.
Подразделения ракетных войск поразили три пункта управления, три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство и боеприпасы противника», — сообщил Генштаб.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 19 ноября 2023 в 08:22;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки на Купянском направлении Силы обороны отбили семь атак противника".