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“На Куп’янському напрямку – важкі бої”: дані ХОВА та Генштабу

Події 08:22   19.11.2023
Оксана Горун
“На Куп’янському напрямку – важкі бої”: дані ХОВА та Генштабу Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили сім атак противника. 

” На Куп’янському напрямку тривають важкі бої. За добу ворог здійснив шість спроб штурмів в районах Синьківки та Петропавлівки. Усі атаки відбиті нашими захисниками”, – написав зранку 19 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомили про сім відбитих атак на цих напрямках.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито 7 атак”, – зазначили в ГШ.

За інформацією Генштабу, за добу армія РФ завдала авіаударів по Голубівці, Петропавлівці, Кучерівці та Іванівці Харківської області. Також населені пункти регіону – серед 150 в Україні, які опинилися під ворожими обстрілами.

Протягом ночі українська ППО знищила 15 з 20 “шахедів”, якими атакувала армія РФ. На безпілотники “полювали” на Півночі, у центрі та Заході України. На Харківщині тривогу через них не оголошували. Загалом по території України ворог завдав п’яти ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів із РСЗВ. На фронті сталося 71 бойове зіткнення.

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“Протягом доби авіація Сил оборони завдала шість ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили три пункти управління, три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійський засіб та боєприпаси противника”, – повідомив Генштаб.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2023 в 08:22;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили сім атак противника".