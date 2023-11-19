Головні новини 19.11: у Харкові та області розпочався снігопад, дані Генштабу
Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
20:43
Сніг іде в Харкові: за ніч, за прогнозами, місто замете
19:46
Снігопад на Харківщині розпочався: замітає Лозову
Як і попереджали шляховики, циклон зайшов до Харківської області з півдня. Першою його зустріла Лозова. Відео із засніженого міста опублікувала радниця мера Лозової Ганна Скрипник.
19:25
Армія РФ обстріляла не менше 14 населених пунктів на Харківщині – Генштаб
Минулої доби росіяни обстріляли чотири населені пункти Харківської області на Слобожанському напрямку: Козачу Лопань, Вовчанськ, Бочкове та Бударки. На Куп’янському напрямку під ударами артилерії та мінометів ворога були 10 населених пунктів, у тому числі Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове. На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили сім атак, повідомив у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ.
18:48
У ХОВА заявили, що шляховики готові до снігопаду
“Фахівці ДП “Дороги Харківщини” та Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області слідкують за станом дорожнього покриття та готові забезпечити проїзд”, – повідомила пресслужба ХОВА.
У регіоні оголошено перший рівень небезпеки “жовтий” через очікуваний снігопад.
16:33
Патрульна поліція нагадала водіям правила безпеки на дорогах на тлі очікуваного снігу та ожеледиці
Поліціянти закликали водіїв Харківщини:
дотримуватись безпечного швидкісного режиму руху та дистанції;
відмовитись від ризикованих маневрів;
знижувати швидкість при наближенні до пішохідних переходів;
користуватись засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей;
з особливою обережністю рухатись мостами, естакадами, а також на підйомах та спусках.
14:45
Захисникам Харківщини передали позашляховики для груп “мисливців” на “шахеди” та 15 дронів “Mavic”
“Сьогодні передали бійцям 92-ї окремої штурмової бригади ім. Івана Сірка ще 15 дронів типу “Mavic”. Крім того, передали силам ППО Харківщини ще два позашляховики для мобільних груп зі знищення ворожих “шахедів”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
13:53
Циклон іде з півдня: водіїв Харківщини попередили шляховики
До Харківської області заходить циклон, який принесе сніг. Погіршуватися погода почне увечері 19 листопада, опади триватимуть до вечора 20-го. Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області звернулася до водіїв із закликом бути обережними на дорогах.
13:11
Сильний сніг у Харкові розпочнеться вночі – прогноз синоптиків
“Вночі та вранці 20 листопада по місту та області очікується сильний сніг. На дорогах ожеледиця. Перший рівень небезпеки, жовтий”, – сказано в попередженні Харківського регіонального центру з гідрометеорології.
12:32
Зеленський ввів у дію санкції РНБО щодо харківського екснардепа
Активи екснардепа Дмитра Святаша заблокують десять років. Це, а також ще 12 видів обмежень передбачено санкціями РНБО. Черговий перелік санкцій ввів у дію двома указами від 18 листопада Президент України Володимир Зеленський.
10:05
239 окупантів ліквідували за добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку
За добу ворог атакував позиції захисників України під Куп’янськом вісім разів — навів свіжу статистику в етері нацмарафону начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.
“Вдалося ліквідувати 239 рашистів лише минулої доби на даному відтинку фронту та знищити 19 зразків військової техніки, з яких три танки, чотири БМП”, – повідомив він.
08:48
У Харкові пішов перший сніг
Фото та відео перших боязких спроб снігу припорошити місто публікують харків’яни в соцмережах, а також місцеві телеграм-канали. За прогнозами синоптиків, 19 листопада сніг лише розпочнеться. Сильний снігопад, який утворить сніговий покрив до 10-15 см, прогнозують завтра, 20 листопада.
08:08
Доба на Харківщині – без постраждалих від обстрілів – ХОВА
Протягом доби армія РФ обстрілювала населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Під вогнем були: Козача Лопань, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка та інші населені пункти.
“Постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано”, – зазначив Синєгубов.
08:01
Під Куп’янськом відбили сім атак
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито сім атак”, – повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.
Також армія РФ завдала по Харківщині авіаударів: постраждали Голубівка, Петропавлівка, Кучерівка, Іванівка.
07:16
Синоптики підтвердили прогноз: у Харкові 19 листопада має піти сніг
“Невеликі опади (дощ із переходом у мокрий сніг та сніг). На дорогах ожеледиця”, – повідомив прогноз на день Харківський регіональний центр із гідрометеорології. Вночі в місті вже трохи “припорошило” землю.
07:00
Вночі в Харкові та області оголошували тривогу через російські ракети
Протягом вечора-ночі 18-19 листопада у Харківській області повітряну тривогу оголошували двічі. Перша пролунала о 21:20. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу використання армією РФ балістики. Відбій дали о 21:49. Друга тривога була одразу після опівночі – о 00:10. ПС ЗСУ поінформували про ракетну небезпеку.
Відбій пролунав о 00:46. Тим часом протягом всієї ночі в Україні “полювали” на ворожі “шахеди”. Перші повідомлення про БПЛА з’явилися о 20:54. “Шахеди” залітали через Сумську та Полтавську області та рухалися до центру країни й на північ – у бік столиці. Близько півночі про небезпеку попередили Хмельницьку та Вінницьку області. А відбій по “шахедах” пролунав о другій годині ночі.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Shahed, ночь, обстріли, тревога;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2023 в 20:43;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".