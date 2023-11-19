Головні новини 19.11: у Харкові та області розпочався снігопад, дані Генштабу

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

20:43

Сніг іде в Харкові: за ніч, за прогнозами, місто замете

19:46

Снігопад на Харківщині розпочався: замітає Лозову

Як і попереджали шляховики, циклон зайшов до Харківської області з півдня. Першою його зустріла Лозова. Відео із засніженого міста опублікувала радниця мера Лозової Ганна Скрипник.

19:25

Армія РФ обстріляла не менше 14 населених пунктів на Харківщині – Генштаб

Минулої доби росіяни обстріляли чотири населені пункти Харківської області на Слобожанському напрямку: Козачу Лопань, Вовчанськ, Бочкове та Бударки. На Куп’янському напрямку під ударами артилерії та мінометів ворога були 10 населених пунктів, у тому числі Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове. На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили сім атак, повідомив у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ.

18:48

У ХОВА заявили, що шляховики готові до снігопаду

“Фахівці ДП “Дороги Харківщини” та Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області слідкують за станом дорожнього покриття та готові забезпечити проїзд”, – повідомила пресслужба ХОВА.

У регіоні оголошено перший рівень небезпеки “жовтий” через очікуваний снігопад.

16:33

Патрульна поліція нагадала водіям правила безпеки на дорогах на тлі очікуваного снігу та ожеледиці

Поліціянти закликали водіїв Харківщини:

дотримуватись безпечного швидкісного режиму руху та дистанції;

відмовитись від ризикованих маневрів;

знижувати швидкість при наближенні до пішохідних переходів;

користуватись засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей;

з особливою обережністю рухатись мостами, естакадами, а також на підйомах та спусках.

14:45

Захисникам Харківщини передали позашляховики для груп “мисливців” на “шахеди” та 15 дронів “Mavic”

“Сьогодні передали бійцям 92-ї окремої штурмової бригади ім. Івана Сірка ще 15 дронів типу “Mavic”. Крім того, передали силам ППО Харківщини ще два позашляховики для мобільних груп зі знищення ворожих “шахедів”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

13:53

Циклон іде з півдня: водіїв Харківщини попередили шляховики

До Харківської області заходить циклон, який принесе сніг. Погіршуватися погода почне увечері 19 листопада, опади триватимуть до вечора 20-го. Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області звернулася до водіїв із закликом бути обережними на дорогах.

13:11

Сильний сніг у Харкові розпочнеться вночі – прогноз синоптиків

“Вночі та вранці 20 листопада по місту та області очікується сильний сніг. На дорогах ожеледиця. Перший рівень небезпеки, жовтий”, – сказано в попередженні Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

12:32

Зеленський ввів у дію санкції РНБО щодо харківського екснардепа

Активи екснардепа Дмитра Святаша заблокують десять років. Це, а також ще 12 видів обмежень передбачено санкціями РНБО. Черговий перелік санкцій ввів у дію двома указами від 18 листопада Президент України Володимир Зеленський.

10:05

239 окупантів ліквідували за добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку

За добу ворог атакував позиції захисників України під Куп’янськом вісім разів — навів свіжу статистику в етері нацмарафону начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

“Вдалося ліквідувати 239 рашистів лише минулої доби на даному відтинку фронту та знищити 19 зразків військової техніки, з яких три танки, чотири БМП”, – повідомив він.

08:48

У Харкові пішов перший сніг

Фото та відео перших боязких спроб снігу припорошити місто публікують харків’яни в соцмережах, а також місцеві телеграм-канали. За прогнозами синоптиків, 19 листопада сніг лише розпочнеться. Сильний снігопад, який утворить сніговий покрив до 10-15 см, прогнозують завтра, 20 листопада.

08:08

Доба на Харківщині – без постраждалих від обстрілів – ХОВА

Протягом доби армія РФ обстрілювала населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Під вогнем були: Козача Лопань, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка та інші населені пункти.

“Постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано”, – зазначив Синєгубов.

08:01

Під Куп’янськом відбили сім атак

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито сім атак”, – повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

Також армія РФ завдала по Харківщині авіаударів: постраждали Голубівка, Петропавлівка, Кучерівка, Іванівка.

07:16

Синоптики підтвердили прогноз: у Харкові 19 листопада має піти сніг

“Невеликі опади (дощ із переходом у мокрий сніг та сніг). На дорогах ожеледиця”, – повідомив прогноз на день Харківський регіональний центр із гідрометеорології. Вночі в місті вже трохи “припорошило” землю.

07:00

Вночі в Харкові та області оголошували тривогу через російські ракети

Протягом вечора-ночі 18-19 листопада у Харківській області повітряну тривогу оголошували двічі. Перша пролунала о 21:20. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу використання армією РФ балістики. Відбій дали о 21:49. Друга тривога була одразу після опівночі – о 00:10. ПС ЗСУ поінформували про ракетну небезпеку.

Відбій пролунав о 00:46. Тим часом протягом всієї ночі в Україні “полювали” на ворожі “шахеди”. Перші повідомлення про БПЛА з’явилися о 20:54. “Шахеди” залітали через Сумську та Полтавську області та рухалися до центру країни й на північ – у бік столиці. Близько півночі про небезпеку попередили Хмельницьку та Вінницьку області. А відбій по “шахедах” пролунав о другій годині ночі.