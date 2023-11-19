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На Харківщині підсилили ППО (фото)

Суспільство 14:35   19.11.2023
Оксана Горун
На Харківщині підсилили ППО (фото) Фото: телеграм Олега Синєгубова

Два позашляховики – силам ППО для захисту неба від “шахедів” та 15 “мавіків” – 92-й ОШБр ім. Івана Сірка передали у Харкові 19 листопада.

Звіт про передачу техніки із вдячністю за допомогу Куп’янській міській територіальній громаді у своєму телеграм-каналі розмістив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Сьогодні передали бійцям 92-ї окремої штурмової бригади ім. Івана Сірка ще 15 дронів типу “Mavic”. Такі дрони критично необхідні на фронті. Особливо взимку, коли світловий день дуже короткий. Крім того, передали силам ППО Харківщини ще 2 позашляховика для мобільних груп зі знищення ворожих “шахедів“, – написав Синєгубов.

ЗСУ передали техніку в Харкові 19 листопада 2023 3
Фото: телеграм Олега Синєгубова

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ЗСУ передали техніку в Харкові 19 листопада 2023
Фото: телеграм Олега Синєгубова
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2023 в 14:35;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Два позашляховики – силам ППО для захисту неба від “шахедів” та 15 “мавіків” – 92-й ОШБр ім. Івана Сірка передали у Харкові 19 листопада".