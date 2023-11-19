На Харківщині підсилили ППО (фото)
Фото: телеграм Олега Синєгубова
Два позашляховики – силам ППО для захисту неба від “шахедів” та 15 “мавіків” – 92-й ОШБр ім. Івана Сірка передали у Харкові 19 листопада.
Звіт про передачу техніки із вдячністю за допомогу Куп’янській міській територіальній громаді у своєму телеграм-каналі розмістив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Сьогодні передали бійцям 92-ї окремої штурмової бригади ім. Івана Сірка ще 15 дронів типу “Mavic”. Такі дрони критично необхідні на фронті. Особливо взимку, коли світловий день дуже короткий. Крім того, передали силам ППО Харківщини ще 2 позашляховика для мобільних груп зі знищення ворожих “шахедів“, – написав Синєгубов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: 92 ошбр, внедорожники, пво, передали, синєгубов, техника;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2023 в 14:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Два позашляховики – силам ППО для захисту неба від “шахедів” та 15 “мавіків” – 92-й ОШБр ім. Івана Сірка передали у Харкові 19 листопада".