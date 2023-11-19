На Харьковщине усилили ПВО (фото)
Фото: telegram Олега Синегубова
Два внедорожника — силам ПВО для защиты неба от «шахедов» и 15 «мавиков» — 92-й ОШБр им. Ивана Сирко передали в Харькове 19 ноября.
Отчет о передаче техники с благодарностью за помощь Купянской городской территориальной громаде в своем telegram-канале разместил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Сегодня передали бойцам 92-й отдельной штурмовой бригады им. Ивана Сирко еще 15 дронов типа «Mavic». Такие дроны критически необходимы на фронте. Особенно зимой, когда световой день очень короткий. Кроме того, передали силам ПВО Харьковщины еще два внедорожника для мобильных групп по уничтожению вражеских «шахедов», — написал Синегубов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: 92 ошбр, внедорожники, пво, передали, синєгубов, техника;
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- • Дата публикации материала: 19 ноября 2023 в 14:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два внедорожника — силам ПВО для защиты неба от «шахедов» и 15 «мавиков» — 92-й ОШБр им. Ивана Сирко передали в Харькове 19 ноября".