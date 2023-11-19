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На Харьковщине усилили ПВО (фото)

Общество 14:35   19.11.2023
Оксана Горун
На Харьковщине усилили ПВО (фото) Фото: telegram Олега Синегубова

Два внедорожника — силам ПВО для защиты неба от «шахедов» и 15 «мавиков» — 92-й ОШБр им. Ивана Сирко передали в Харькове 19 ноября.

Отчет о передаче техники с благодарностью за помощь Купянской городской территориальной громаде в своем telegram-канале разместил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Сегодня передали бойцам 92-й отдельной штурмовой бригады им. Ивана Сирко еще 15 дронов типа «Mavic». Такие дроны критически необходимы на фронте. Особенно зимой, когда световой день очень короткий. Кроме того, передали силам ПВО Харьковщины еще два внедорожника для мобильных групп по уничтожению вражеских «шахедов», — написал Синегубов.

ВСУ передали технику в Харькове 19 ноября 2023 3
Фото: telegram Олега Синегубова

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ВСУ передали технику в Харькове 19 ноября 2023
Фото: telegram Олега Синегубова
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 19 ноября 2023 в 14:35;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два внедорожника — силам ПВО для защиты неба от «шахедов» и 15 «мавиков» — 92-й ОШБр им. Ивана Сирко передали в Харькове 19 ноября".