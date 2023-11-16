Мобильные группы ПВО на Харьковщине: будут ли сбивать С-300 (видео)
Количество мобильных групп ПВО в Харьковской области будет увеличиваться.
«Должны быть сотни этих мобильных групп. По каждому из направлений: север, северо-восточное направление, восточное. Только за это месяц мы увеличили их в несколько раз», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов во время пресс-конференции, передает корреспондент МГ «Объектив».
Синегубов отметил, что эти группы будут формироваться на базе различных военных подразделений.
«Об С-300 довольно трудный вопрос потому, что у некоторых средств ПВО время наведения на цель примерно 30 секунд. Время долета до нас 30-40 секунд, конечно, мы будем более защищенными. Когда Президент был здесь, он поставил конкретные задачи, военные именно, по перекрытию нашего неба над Харьковщиной, мы над этим работаем. Однако о конкретике сообщать не могу», — добавил Синегубов.
Он также рассказал, что мобильные группы ПВО недавно сбили все шесть вражеских «шахедов», атаковавших Харьковщину.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: группы, пво, С-300, синєгубов, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 16 ноября 2023 в 14:22;
Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Количество мобильных групп ПВО в Харьковской области будет увеличиваться.".