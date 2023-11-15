На Харьковщине готовят подразделение для борьбы с «шахедами» — ХОВА (видео)

В Харьковской области формируют специальное подразделение противовоздушной обороны.

«На выполнения задания ОП готовим мобильные группы для борьбы с «шахедами». Сегодня передаем очередную партию автомобилей, полностью укомплектованных, чтобы наши военные больше защищали наше небо от вражеских «шахедов». Нас ждет сложная зима, враг пытается наносить удары по критической инфраструктуре, но мы готовы к любому сценарию», — отметил глава ХОВА Олег Синегубов.

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