На Харьковщине готовят подразделение для борьбы с «шахедами» — ХОВА (видео)
В Харьковской области формируют специальное подразделение противовоздушной обороны.
«На выполнения задания ОП готовим мобильные группы для борьбы с «шахедами». Сегодня передаем очередную партию автомобилей, полностью укомплектованных, чтобы наши военные больше защищали наше небо от вражеских «шахедов». Нас ждет сложная зима, враг пытается наносить удары по критической инфраструктуре, но мы готовы к любому сценарию», — отметил глава ХОВА Олег Синегубов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авто, ОП, пво, подразделение, синєгубов, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 15 ноября 2023 в 14:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области формируют специальное подразделение противовоздушной обороны.".