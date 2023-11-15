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На Харківщині формують підрозділ для боротьби з «шахедами» – Синєгубов (відео)

Суспільство 14:14   15.11.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині формують підрозділ для боротьби з «шахедами» – Синєгубов (відео)

У Харківській області готують спеціальний підрозділ протиповітряної оборони.

«На виконання завдання ОП готуємо мобільні групи для боротьби з «шахедами». Сьогодні передаємо чергову партію автомобілів, які повністю укомплектовані, щоб наші військові більше боронили наше небо від ворожих «шахедів». Нас чекає складна зима, ворог намагається завдавати ударів по критичній інфраструктурі, але ми готові до будь-яких сценаріїв», – зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Читайте також: У ХОВА заявили про спробу атаки на енергетичну інфраструктуру Харківщини

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2023 в 14:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області готують спеціальний підрозділ протиповітряної оборони.".