На Харківщині формують підрозділ для боротьби з «шахедами» – Синєгубов (відео)
У Харківській області готують спеціальний підрозділ протиповітряної оборони.
«На виконання завдання ОП готуємо мобільні групи для боротьби з «шахедами». Сьогодні передаємо чергову партію автомобілів, які повністю укомплектовані, щоб наші військові більше боронили наше небо від ворожих «шахедів». Нас чекає складна зима, ворог намагається завдавати ударів по критичній інфраструктурі, але ми готові до будь-яких сценаріїв», – зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Читайте також: У ХОВА заявили про спробу атаки на енергетичну інфраструктуру Харківщини
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авто, ОП, пво, подразделение, синєгубов, харківщина, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Харківщині формують підрозділ для боротьби з «шахедами» – Синєгубов (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2023 в 14:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області готують спеціальний підрозділ протиповітряної оборони.".